1噸垃圾變3噸 六軍團廢棄物爆舞弊

2018年09月11日 16:40 中時 蔡依珍

軍營爆發垃圾清運舞弊事件！陸軍六軍團許姓上士和542旅莊姓中士，涉嫌和王姓環保廠商勾結，洩漏底價、縱容圍標、浮報噸數、驗收放水等，圖利廠商數百萬元，莊索賄20餘萬元、許則退役後進去環保公司上班，桃檢10日發動搜索、漏夜偵辦，11日凌晨向法院聲押3人，其餘請回。

曾任陸軍六軍團上士的34歲許姓男子，2016年起負責承辦營區內枯樹枯枝的清理業務，卻夥同29歲陸軍542旅莊姓中士，涉嫌包庇不具清運資格的環保清運公司，發現48歲丁姓業者提供的最終棄置場所容量不足，也恍若未聞，在招標審核過程中視而不見、包庇，更洩露底價、找其他廠商圍標，讓業者順利承攬營區工程。

業者得標後，許男和莊男也未依規定驗收，開始營運之後，更任憑業者浮報噸數，1公斤的枯枝當3公斤賣，從重量上灌水、再偽造單據等方式圖利廠商，估計金額達數百萬元。

桃園地檢署檢察官葉益發10日指揮六軍團法律組、憲兵隊和桃園市調查處發動搜索一行人住辦，扣得相關帳冊資料，莊男涉收受20餘萬元佣金，但許男部分一度「查無收賄」，直到檢調上門才發現許男4月1日退伍後，就無縫接軌進入環保公司擔任垃圾車司機，懷疑「退伍生涯規畫」就是對價關係。

檢察官漏夜複訊後，將許、莊、丁等人以涉犯貪汙罪嫌，罪刑重大、有串證之虞，向桃園地院聲請羈押，目前尚未開庭。

(中時 )