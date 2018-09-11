公投放話風波 藍溝通後相信陳英鈐

2018年09月11日 16:14 中時 張理國

國民黨3項公投案傳出部分戶所查對後有6成大量抄寫，國民黨團上午前往中選會向主委陳英鈐抗議，藍委苦候3小時，陳英鈐終於現身，雙方對談近1小時，國民黨團選擇相信陳英鈐，但提醒陳英鈐未來發言要謹慎，以免衍生外界認為中選會在抺黑國民黨公投案的後遺症。陳英鈐也說，很多事情並非中選會所說的，「曾參殺人」不是說3次曾參就殺人。

國民黨公投案連署書不斷傳出有大量抄寫、死人連署等情事，最新的說法是有部分戶所回報有6成是大量抄寫，可能影響公投成案。國民黨團書記長曾銘宗表示，戶所還沒有查對完成，中選會身為獨立機關不應該對外放話，希望陳英鈐未來的發言要更慎重，曾銘宗並說，如果國民黨連署書在審慎評估後被剔除，國民黨會接受檢討，但公投3案國民黨都留底，希望中選會要客觀依法行政。

對於藍委質疑中選會更改查對須知、查對費用改變等疑點，陳英鈐說，其實早在沒有開始查對前，戶所人員就反映，查對費用1張2元，但物價上漲應提高查對費用，由於判斷要不要抄寫要花比較多心血，不能馬虎，所以花比較多心血的人應該要給多一點查對費用，只是登打電腦者還是領取2元，但判斷抄寫者查對費用則是5元。在戶所人員反映後，中選會開會討論，才會改變查對須知相關規定。

陳英鈐並提及，在大眾傳播時代，有許多訊息並非中選會說的，但媒體一直報，中選會也沒有辦法，像是前幾天有人一直說副主委陳朝建有說9月14日是連署遞件最後期限，但他一直跟媒體說，中選會沒有這麼說，可是媒體卻一直報，也有些事情中選會跟媒體朋友基於互信，說不方便講也請不要報導，還是會有很多事情是中選會沒有講過的話，還是在媒體上流傳，但「曾參殺人不是說3次曾參就殺人」。

(中時 )