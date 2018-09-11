北農帛琉考察遭質疑花大錢去玩 柯P嘆氣：要謹慎一點

2018年09月11日 16:48 中時 陳燕珩

北農總經理吳音寧原定12日帶隊到帛琉進行蔬果推廣，臨時改由業務部經理率隊，國民黨議員陳重文質疑，今年截至8月，北農淨利已比去年同期少1123萬，帛琉才2萬人口，北農帶17人出訪4天，僅1天有具體參訪行程，根本是假考察真遊玩，再這樣下去公司會不會倒？台北市長柯文哲聽聞直搖頭嘆氣，僅表示「應該要謹慎一點。」

陳重文今在議會總質詢指出，北農在吳音寧經營下，截至8月已比去年短少1124萬元，根本是「賠錢總經理」，要求柯文哲、身兼北農董座的副市長陳景峻、產發局長林崇傑和市場處長許玄謀幫吳音寧打分數。

不過，4人在現場尷尬面面相覷，陳景峻打圓場說，北農是提供交易的平台，本業無法賺錢，要靠每年8000萬停車場收入等支應，實際營運狀況是這樣，每個人對分數的客觀標準不一樣，社會自有公評；柯文哲在旁直說，讓幕僚打分數就好，主管機關（市場處）要面對，要替長官解決。

眼見官員遲遲不願打分數，陳重文說總結就是市府對北農「不予置評」，柯文哲聽聞大笑說「吼」。

陳重文進一步說，北農短收1123萬，12日還要帶團去帛琉考察，帛琉也才2萬人口，北農一天交易700噸水果，可以讓帛琉吃好幾年，這樣有考察效益嗎？他還說，北農帶17人出行，短短4天行程只有1天考察，參觀的超級市場跟頂好一樣大，到底是去推廣還是去玩？公司賠錢就算了，還拿停車場收入亂花錢，這樣下去北農會不會倒？

柯文哲聽聞搖頭冷笑說，「倒是不會倒啦，但這個…..」應該要謹慎一點。

北農主秘路全利解釋，這是由業務部經理帶隊，還有水果組、蔬菜組長，由於帛琉方曾來北農參訪兩次，覺得台灣蔬果新鮮，因此邀請北農參訪，帶蔬果去推廣，經費是用公司旅費核銷，除了第2天參訪行程，第3天上午勘查會場，下午進行蔬果展示，邀請當地人品嘗，會努力達到推廣的目的。

(中時 )