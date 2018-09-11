駐日館處服務差？ 代表謝長廷為人員遭抹黑叫屈

2018年09月11日 16:27 中時 黃菁菁

駐日代表謝長廷11日召開記者會，針對關西颱風、北海道地震外界的質疑及駐日代表處的作法做說明。他強調，有些客訴經調監控錄影帶查明並非事實，代表處其實也收到許多感謝函。謝長廷也針對4日至6日被指「神隱」的3天交待了詳細行程。

謝長廷表示，「駐日代表處在災變中被質疑代表處到底在做什麼？因牽涉到許多同仁的工作與名譽，所以首先說明。駐日代表處單就1個領務組，1個月的服務案件平均是3千件，多是國人旅客重病、急病、死亡、犯罪、被害，失蹤、遺失護照、錢包等，工作量非常大。」

「日人來此有申請簽證、工作證明等，1年就有3萬多件。當中也有請求不順利的，也有抱怨的，但感謝的也很多，也收到非常多感謝信函，這也要還給辛苦的同仁一個公道。且不是每件事都是1天可服務完，1個人死亡、生病的服務都要很久，這些是一般人無法體會的。」

「平常我們覺得都是我們該做的，不值得炫耀，但也有人說我們服務態度不好，有檢舉、有留言，基本上我的態度是，有人檢舉我們先相信檢舉人，然後會先調查、處分，因為公務員也有尊嚴，要先查清楚。這次網上講的幾件(客訴)我們都有查，有的有監控錄影，過時效的也會請安全單位調查。網上講的那兩件事證明是不存在的，是假的，因為我們都有錄影。」

「有人指，窗口人員用日本話罵日本人，讓他覺得台灣人很可恥，有人說窗口有人打瞌睡，但調錄影帶後證實沒有此事，同仁有些委屈也要替他們講一下。」

「其他文化中心、經濟組、教育組等各組做了很多，但有人質疑我是神隱老男，其實4日雖發佈颱風警報，我在東京正常上班，有受訪、拜訪、聚會，晚上還接待來自台灣的訪客，一切正常。5日我早上接見巴拉圭大使，下午拜訪森喜朗前首相，因為他擔任東京奧會的召集人，我們關心有些運動員的權力是否受影響，下午又接見國際協力銀行的訪賓，一切正常。6日凌晨發生北海道地震，被批救災不力，我們也去了解。我並沒有神隱，只是沒有對外說明。」

(中時 )