台北》柯文哲11／8請假選舉 林欽榮接任選委會主委

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台北市長柯文哲今在市政總質詢時答覆國民黨議員陳永德，自己將在法定的11月8日開始請假選舉，不會提前請假，另外，北市選委會主委則已在9月1日改由副市長林欽榮接任。不過，陳永德仍擔憂，今年公投綁大選，選票多、投票人年齡門檻又不一，加上林是工程界出身，狀況恐混亂到「半夜都還不知道當選沒？」

陳永德在市政總質詢時詢問柯文哲預計何時開始請假，柯表示，法定的11月8日開始，不會提前請假；陳追問副市長鄧家基、陳景峻、林欽榮和民政局長藍世聰會不會一起請假，4人都表示不會特別請長假，但藍、鄧補充，如果短暫選舉活動遇到上班時間，該請假還是會請，但公務仍很重要。

陳永德表示，因為柯文哲要選舉，9月起北市選委會主委由林欽榮接任，但林是工程人員，沒有選務上的經驗；而他可以預告，今年將會是台灣實施民主政治以來最混亂的一場選舉，他要問問作為主委的林欽榮，屆時如何區分領公投票的18歲選民與投九合一的20歲選民、選務人員招募好了嗎、投開票所找好了嗎？

林欽榮坦言，「今年的確比較吃緊」，他9月1日剛上任，報請中央核定新職務、總質詢結束後就會和選委會開會，但市選委會是派駐機關，過去半年都有在準備年底選舉，謝謝議員的提醒。

但陳永德仍認為，屆時若有人有的票願意領、有的不願意領，或是看選票看很久、選務人員的訓練、警力配置等，可能「到半夜都還不知道你當選了沒？」呼籲市府要準備好，不是光顧選舉，全台灣投票當天一定會亂，但台北市作為首都，至少要穩定好。

(中時 )

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