5歲女童遭性侵疑雲 父怒告爆料護理師

女童父親表示女童是遭該玩具床戳傷造成下體流血。(高彥哲翻攝)-(更新照片)

友善列印
中時
高彥哲

新北市5歲女童日前因下體流血，被家屬緊急送往林口長庚醫院急診，醫院認為女童疑似遭性侵並通報桃園市社會局安置，女童爸爸為此上網喊冤，指女兒是遭玩具支架撞傷造成流血；後遭一名護理師爆料女童自述遭性侵說法打臉，家屬憤而向新莊福營派出所報案，對護理師提告妨害名譽告訴。

女童父親在爆料公社PO文指出，本月2日因女兒調皮愛玩，從書桌上跳下來後撞到玩具屋的支架，造成下體流血急送長庚就醫，醫院卻開立一張「疑似性侵」的驗傷單，並隨即通知社會局人員介入安置，家屬多次前往醫院探望遭拒，聯繫不上社工人員，也遲遲見不到女兒，因此才會上網發文求助。

護理師出面反駁女童父親，留言發文說：「女童陰道深處嚴重撕裂傷，出血量比成人月經還多，血流不止，放屁還有血塊掉出，疑似傷及直腸，處女膜破裂，本院無法進行此狀況之處理，故急轉長庚，當天為了怕女童被家屬偷帶走，還自願延遲下班保護女童直至轉院為止。」

該名護理師還表示，她發現女童與女童母親神色怪異，支開母親後單獨詢問女童，女童才自曝「幾乎天天被13歲的哥哥以生殖器插入陰道，之前也曾因出血就醫過，父母都知道，這次也是媽媽要求她說是被玩具撞到」，讓網友看不下去，紛紛上社團留言重批家長離譜行徑，男童父親不堪其擾，昨深夜已向新莊福營派出所報案，對該名護理師提告妨害名譽告訴。

新莊警分局今證實，昨晚10時許女童父親已到派出所對該護理師提出妨害名譽告訴，警方也依法受理，並發通知該護理師到所說明，後續將啟動司法調查程序。而女童是否遭性侵的部分，目前則由桃園市婦幼隊以及新北市社會局介入調查中。

時報資訊股份有限公司logo ©1995 - 2013 China

(中時 )

1噸垃圾變3噸 六軍團廢棄物爆舞… 5歲女童遭性侵疑雲 父怒告爆料護…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。