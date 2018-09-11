中秋返鄉祭優惠 88條客運路線85折

2018年09月11日 17:01 中時 陳祐誠

再過10天就是中秋節連假，公路總局宣布，9月21日0時起至24日24時止，國道客運票價將有優惠，包括15家業者、88條路線，平均優惠85折，轉乘在地客運還享有一段票或8公里免費，歡迎民眾多加利用。

不只國道客運轉乘地方客運可享優惠，搭乘台鐵、高鐵轉乘地方客運的旅客，同樣享有一段票或8公里免費（高鐵快捷公車除外），另有42條「台灣好行」電子票證半價優惠。

對於宜蘭地區返鄉人潮，公路總局已請客運業者加開班次，尖峰時段平均3至5分鐘發1班車，並視情況機動加班，讓民眾等候時間縮短至20分鐘以內，預計每日開行可達1800班次。連假期間國道5號客運路線班次，以直達路線為主，包括台北－礁溪、台北－宜蘭及台北－羅東；旅客可再透過宜蘭「台灣好行」、紅綠線、宜蘭勁好行等公車系統，抵達各大旅遊景點。

公路總局評估，若是自行開車的民眾，台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮等路段，9月22日及24日中午過後，會有大量車潮；觀光風景地區路段以短中程旅次為主，車潮應集中於9月23日至24日中午過後。在容易塞車的地區，公總已規劃替代道路，民眾可多留意標示。

台61線西濱快速公路中部路段（新竹香山至彰化芳苑）已於今年6月全線通車，加上北部（新北八里至新竹新豐）及南部（彰化大城至台南七股）已通車路段，不只可快速串聯西部濱海各大城鎮，還能經由各東西向快速公路，連接國道1號及3號，善加利用同樣可以避開國道塞車。

(中時 )