一年10起船難 監委：交通部未落實檢查

2018年09月11日 16:43 中時 鄭舲

2017年4月、10月間分別發生4起客船及6起貨輪船難事件，顯示我國船舶航行安全出現警訊，監察院建請交通部應依法落實船舶各項檢查及督導人員教育訓練，檢討緊急應變能量及行政作為。同時，海洋委員會執行海上救難應重救助時效，並提升人員訓練及精進設備，以維護航行安全，降低災害損失

監察院交通及採購委員會今日通過監察委員林雅鋒、王美玉、楊美鈴提案，針對2017年4月、10月間在我國海域發生10起客船及貨輪海事事件，顯示我國船舶航行安全出現警訊，涉有未依法落實檢查與應變效能不足等情事，提出調查發現與應行研議檢討事宜。

監委指出，交通部督導航港局為確保船舶航行安全及人命安全，依船舶法規定執行相關船舶檢查，檢查範圍包括船舶推進所需主輔機或工具（船舶動力機具）及船舶設備（救生設備、衛生及醫藥設備等）。

不過，根據近幾年海事簽證統計，海難事故以機器故障為最大宗肇事因素，占24.42%居第1位；本案10起海難事件中也有多起是因人為疏失導致機械故障；且由行政院消保處進行的船舶設備抽查，不合格率竟高達六成三，顯見相關主管機關仍未能依法落實船舶各項檢查及督導人員教育訓練，允應檢討改善。

監委表示，交通部督導航港局依災害防救法訂定「海難災害防救業務計畫」，以提升安全的航行環境，確保人民生命、身體、財產安全。不過以台灣特有的海域海象與氣象特性所導致海難災害原因分析可知，自然環境因素（季風、海流、平流霧及颱風），易造成船舶失控，交通環境因素（航行助航設備欠缺、失效或損害及辨識或管理系統不足或失能），易造成船舶觸礁擱淺或碰撞，都有可能增加海上災難發生機率，相關機關未能提供周妥的安全航行環境，應檢討改善。

監委也指出，交通部航港局主管船舶海難事故中「緊急強制救護」，依商港法規定應命令船長及船舶所有人採取必要應變措施，必要時並得逕行採取應變或處理措施，因此對任何有可能造成船難擴大之虞的情況，都須以緊急狀態來執行相關應變機制。但查2016年德翔輪於石門外海，重油外洩污染環境，2017年巴拿馬籍哈威輪，於台海迷航多日，航港局未能即時應變，均遭外界質疑官方緊急應變能量不足及行政作為有所延宕。

另外，海委會海巡署依「海難災害防救業務計畫」分工事項，執行海上救難所需艦艇、設備、機具及人力整備，但目前海難遇險警報訊息傳遞需經行政院國家搜救中心查轉後才能執行，與海難救助首重時效原則不符，且相關救難人員及設備訓練及配備仍有不足，經費編列卻逐年減少，均應持續檢討改善。

(中時 )