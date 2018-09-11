走訪金沙尋風獅爺 APP當幫手拿大獎

風獅爺是金門的聚落守護神，也是最具特色的人文圖騰。（李金生攝）

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位於金沙鎮浦邊村口的風獅爺，看起來神采飛揚威風凜凜。（李金生攝）
金沙鎮APP尋找風獅爺，今天開鑼起跑。（李金生攝）
遊客透過〈蹦世界〉內建的風獅爺圖鑑，以定位感應方式蒐集隱藏在各聚落的風獅爺，就會即時顯示圖文語音介紹，有如帶著一位專業導遊跟著趴趴走。（李金生攝）
小朋友透過手機APP，開心體驗尋獅樂趣。（李金生攝）
到金沙鎮尋獅訪景點，大家一起來！（李金生攝）

風獅爺是金門最具特色的人文圖騰，金沙鎮年度觀光大戲「高粱老街風獅爺文化季」今年首度結合APP提供更精準定位尋獅趣，也讓遊客可更自由的安排行程。完蒐全鎮56尊風獅爺，還有機會獲得任天堂遊戲機SWITCH、GO PRO攝影機、CANON相印機及風獅爺象棋組等大獎。

主辦單位金沙鎮公所今年邀請到動力火車、閻奕格、許富凱等藝人跨海參加10/6的尋獅開幕儀式，與遊客一起分享十分金門，最具地方特色的傳統漢餅和小吃美食。

往年，這項年度活動採電動巴士帶領遊客下鄉尋訪，卻因受限於經費、人力，出現熱潮中斷的窘況。今年改採APP提供景點GPS定位服務，讓走訪景點和尋獅的遊客，可更自由的安排時間、路線，也減少公部門的人力支出。

主辦單位指出，遊客透過〈蹦世界〉內建的風獅爺圖鑑，以定位感應方式蒐集隱藏在各聚落的風獅爺，就會即時顯示圖文語音介紹，有如帶著一位專業導遊跟著趴趴走。另有鎮區景點介紹、美食推薦並提供旅館、民宿和搭乘〈台灣好行〉資訊。

主辦單位依照遊客蒐集的風獅爺數量，提供風獅爺造型的撲克牌、毛巾、拼圖、積木等限量紀念品。完蒐56尊風獅爺的遊客，還能取得大摸彩資格，有機會將任天堂遊戲機SWITCH （1組）、GO PRO攝影機（1組）、CANON 相印機（1組）、風獅爺象棋組（50組）抱回家。

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