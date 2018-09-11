影》穿金小胖人民裝遊朝鮮 2名台灣旅客上不了回程班機

穿金小胖人民裝遊朝鮮 2名台灣旅客上不了回程班機
友善列印
中時電子報
、中時/
台灣福朵旅行社的北韓團，驚傳二名團員因穿北韓軍服，遭北韓扣押。旅行社澄清，二名團員是因機位不足被拉下，他們穿的是金小胖最愛的人民裝，並非北韓軍服，也未被扣押，預計周四即可返台。讀者提供
台灣福朵旅行社的北韓團，驚傳二名團員因穿北韓軍服，遭北韓扣押。旅行社澄清，二名團員是因機位不足被拉下，他們穿的是金小胖最愛的人民裝，並非北韓軍服，也未被扣押，預計周四即可返台。讀者提供
台灣福朵旅行社的北韓團，驚傳二名團員因穿北韓軍服，遭北韓扣押，禁止搭機。讀者提供

台灣福朵旅行社的北韓團，驚爆二名團員因穿金小胖最愛的人民裝，遭北韓禁止搭回程班機，福朵旅行社表示，確有二名團員被留在平壤，但是因機位不足而被拉下，周四即可返回台灣。至於是否是因穿人民裝而禁止搭機，則未正面回應。

福朵旅行社的北韓團是5日遊，團員18人，於8日進入平壤，預計11日經北京返台，但同團團員驚爆有二名團員因穿北韓軍服遭到扣押，行蹤不明，但旅行社強調，二名團員並沒有行蹤不明，週四即可返台，穿的也不是北韓軍服，而是北韓領導人金正恩最喜歡穿的人民裝。

據同團不具名團員表示，今天凌晨從北韓平壤機場要搭機到北京時，有兩位身穿北韓軍服的團員即被留下，機場表示「因為機位不足」。但其他團員上機後發現都是空位。

同團的人原本在北京機場等他們搭下一班會合，但後來發現狀況不妙。目前團員已從北京返台途中。至於二名被北韓扣押的團員，北京導遊正在跟北韓方面洽詢，得到的回覆是週四才會出來。

福朵旅行社表示，現正值北韓國慶，機位很滿，福朵確有二名團員因機位不足，被留在平壤，預計周四可返回台灣，旅行社並一再強調，團員所穿服裝為北韓「人民裝」，非傳言所稱的穿著北韓軍服而遭扣留。

至於是否是因穿人民裝引發爭議，旅行社未正面回應。

(中時電子報)

走訪金沙尋風獅爺 APP當幫手拿… 9家業者2家不合格！負離子床墊輻…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。