影》穿金小胖人民裝遊朝鮮 2名台灣旅客上不了回程班機

2018年09月11日 16:37 中時電子報 戴安瑋 、 林郁庭 、中時/ 王思慧 、中時/

台灣福朵旅行社的北韓團，驚傳二名團員因穿北韓軍服，遭北韓扣押。旅行社澄清，二名團員是因機位不足被拉下，他們穿的是金小胖最愛的人民裝，並非北韓軍服，也未被扣押，預計周四即可返台。讀者提供

台灣福朵旅行社的北韓團，驚傳二名團員因穿北韓軍服，遭北韓扣押。旅行社澄清，二名團員是因機位不足被拉下，他們穿的是金小胖最愛的人民裝，並非北韓軍服，也未被扣押，預計周四即可返台。讀者提供

台灣福朵旅行社的北韓團，驚傳二名團員因穿北韓軍服，遭北韓扣押，禁止搭機。讀者提供

台灣福朵旅行社的北韓團，驚爆二名團員因穿金小胖最愛的人民裝，遭北韓禁止搭回程班機，福朵旅行社表示，確有二名團員被留在平壤，但是因機位不足而被拉下，周四即可返回台灣。至於是否是因穿人民裝而禁止搭機，則未正面回應。

福朵旅行社的北韓團是5日遊，團員18人，於8日進入平壤，預計11日經北京返台，但同團團員驚爆有二名團員因穿北韓軍服遭到扣押，行蹤不明，但旅行社強調，二名團員並沒有行蹤不明，週四即可返台，穿的也不是北韓軍服，而是北韓領導人金正恩最喜歡穿的人民裝。

據同團不具名團員表示，今天凌晨從北韓平壤機場要搭機到北京時，有兩位身穿北韓軍服的團員即被留下，機場表示「因為機位不足」。但其他團員上機後發現都是空位。

同團的人原本在北京機場等他們搭下一班會合，但後來發現狀況不妙。目前團員已從北京返台途中。至於二名被北韓扣押的團員，北京導遊正在跟北韓方面洽詢，得到的回覆是週四才會出來。

福朵旅行社表示，現正值北韓國慶，機位很滿，福朵確有二名團員因機位不足，被留在平壤，預計周四可返回台灣，旅行社並一再強調，團員所穿服裝為北韓「人民裝」，非傳言所稱的穿著北韓軍服而遭扣留。

至於是否是因穿人民裝引發爭議，旅行社未正面回應。

(中時電子報)