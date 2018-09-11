豬隊友違規停車 警找上門女毒販來不及了

民生西路派出所員警巡邏勸導違規停車，卻意外查獲許姓女毒蟲持有大量毒品。〔警方提供〕

友善列印
中時
民生西路派出所員警巡邏勸導違規停車，卻意外查獲許姓女毒蟲持有大量毒品。〔警方提供〕

一名許姓女子身擁毒品、偽證等案通緝，日前隨身帶著大量毒品，搭乘男性友人便車外出行經民權西路時，友人剛好要下車領錢，將車子違規停在人行道上，引來巡邏經過的大同分局民生西路派出所員警注意上前盤問，許女一見警察心虛下車逃跑，結果竟跑進死巷內，當場束手就縛，由警方依法送辦。

警方表示，40歲的許姓女子，多年前開始沾染毒品，長期來使用海洛英及安非他命，不只身擁多條毒品前科，目前還分別因涉毒品、偽證等案，遭台北地檢署及新北地檢署發布通緝中。

本月８日下午，許女有事外出搭乘男性友人的便車，將自己所有毒品隨身攜帶，以備隨時施用之需，結果車子開到民權西路，友人表示要停車領錢，結果將車子臨停在人行道上，恰巧，民生西路派出所巡邏員警經過看見，員警原本只是要勸導違規停車而已，沒想到許女心虛，一見到警察就下車拔腿狂奔，警方趕緊尾隨追上。

許女賊星該敗，慌不擇路，竟跑進旁邊一條死巷子，還把將手上毒品包隨手丟棄路上，企圖滅證，許女跑不到幾十公尺發現是死路，只得乖乖束手就擒，警方撿起毒品包清點，發現包內有海洛英１０小包、安非他命２１小包，以及１０餘支針筒、分裝袋及電子秤等證物，隨將許女帶回偵詢。

由於許女身懷大量毒品以及電子秤、分裝袋等物品，警方懷疑許女不僅施打毒品，還有販毒之嫌，除將她依法送辦外，還向上追捕毒品來源。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

存放金紙鐵皮屋起火 清火場驚見… 少子化學生劇減大成商工限縮人事…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。