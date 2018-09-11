豬隊友違規停車 警找上門女毒販來不及了

2018年09月11日 16:50 中時 謝明俊

民生西路派出所員警巡邏勸導違規停車，卻意外查獲許姓女毒蟲持有大量毒品。〔警方提供〕

一名許姓女子身擁毒品、偽證等案通緝，日前隨身帶著大量毒品，搭乘男性友人便車外出行經民權西路時，友人剛好要下車領錢，將車子違規停在人行道上，引來巡邏經過的大同分局民生西路派出所員警注意上前盤問，許女一見警察心虛下車逃跑，結果竟跑進死巷內，當場束手就縛，由警方依法送辦。

警方表示，40歲的許姓女子，多年前開始沾染毒品，長期來使用海洛英及安非他命，不只身擁多條毒品前科，目前還分別因涉毒品、偽證等案，遭台北地檢署及新北地檢署發布通緝中。

本月８日下午，許女有事外出搭乘男性友人的便車，將自己所有毒品隨身攜帶，以備隨時施用之需，結果車子開到民權西路，友人表示要停車領錢，結果將車子臨停在人行道上，恰巧，民生西路派出所巡邏員警經過看見，員警原本只是要勸導違規停車而已，沒想到許女心虛，一見到警察就下車拔腿狂奔，警方趕緊尾隨追上。

許女賊星該敗，慌不擇路，竟跑進旁邊一條死巷子，還把將手上毒品包隨手丟棄路上，企圖滅證，許女跑不到幾十公尺發現是死路，只得乖乖束手就擒，警方撿起毒品包清點，發現包內有海洛英１０小包、安非他命２１小包，以及１０餘支針筒、分裝袋及電子秤等證物，隨將許女帶回偵詢。

由於許女身懷大量毒品以及電子秤、分裝袋等物品，警方懷疑許女不僅施打毒品，還有販毒之嫌，除將她依法送辦外，還向上追捕毒品來源。

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(中時 )