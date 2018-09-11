少子化學生劇減大成商工限縮人事 教師不滿被辭退

2018年09月11日 16:52 中時 許素惠

雲林縣虎尾大成商工辭退9名教師引起不滿，雲林縣教育產業工會理事長蔡憲中（中）、總幹事許逸軍（左）力挺教師。（許素惠攝）

雲林縣虎尾大成商工辭退9名教師引起不滿，向雲林縣教育產業工會求助，大成教師會理事長陳國南（右）細數校方不是。（許素惠攝）

雲林縣虎尾大成商工6名30年資，與3名簽署約聘規定教師不滿被退休及被離職，控訴校方毫無協商便向8名教評委員開鍘，「報復」其對涉及不法的教職員做出解聘決議。校方強調，係少子化學生大減，人事成本沈重所致，且一切依法處理，並無不法。

被辭退的9名教師向雲林縣教育產業工會求助，理事長謝中憲及總幹事許逸軍表示，為保障教師工作權，將轉呈全國總會和教育部相關單位處理。

大成教師會理事長陳國南也被退休，他指出，該校部分教職員涉及不法，教評會共13委員，以超過半數10人通過解聘決議，而遭辭退的9教師中8名是教評委員，校方顯然是秋後算帳，幕後一定有黑手操控打擊教師權益，教育部國教署應該派代校長或接管董事會，以保障師生權益。

校方發表書面聲明表示，該校前端25名教師薪資占總薪資成本25%，所以才提供半年本俸讓年滿30年人員退休，或辦理回聘，以保障生活；另超額亦早簽署約定，一切均依規定辦理，並無不當。

(中時 )