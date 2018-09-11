消基會抽查烤肉套餐 資訊揭露全數不齊全

2018年09月11日 17:06 中時 李宜秦

中秋節快到了，家家戶戶又要飄出烤肉香味，許多人因忙於工作，會選擇直接在網路上購買多人份烤肉套餐組合，消基會隨機抽樣11家業者，發現全數都不完全符合相關法令。

消基會檢視11家推出多人份烤肉套餐組合的業者，其揭露內容是否符合《以通訊交易方式訂定之食品或餐飲服務定型化契約應記載及不得記載事項》，結果發現企業經營者資訊部分，僅「築地一番鮮」完全符合；商品資訊部分，僅「台北濱江」、「華德水產」完全符合。

其中「代表人」有10家未標示、保存期限與成分內容有8家業者未標明、原產地有6家業者未標示、產品責任險證明有5家不合規定。消基會表示，依據消保法，主管機關可令其限期改善，未改正者可處以3萬到30萬的罰鍰，再次令其改正又未改正者，可按次處以5萬到50萬罰鍰。

此外，消基會認為，冷凍食品的保存期限長，且多是低溫冷凍運送，非屬「易腐敗、保存期限短食品」，應可享有7天猶豫期。其中有6家業者未標明是否可受理退貨，消費者可依消保法規定，7日內無條件退貨。

另外有4家業者在商品網上載明「若遇商品短缺時，業者可自行以同等值商品替換，不另行通知」，消基會指出此公告內容違反「不得約定企業經營者得片面變更契約內容」的規範，可依消保法令其限期改正。

(中時 )