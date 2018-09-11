網路交易糾紛桃警私查對方個資 檢斥知法犯法

2018年09月11日 17:42 中時 蔡依珍

蘆竹警分局南崁所陳姓警員因網路交易和網友起糾紛，竟以公務之便私查網友的個人資料，網友獲悉陳男的警職身分，先下手為強向警政署署長信箱檢舉，果真查出陳警「異常查詢」他的個資，陳警事後還辯稱以為提告要先提供被告的基本資料，桃檢痛斥他知法犯法，依違反個資法起訴，並建請法官加重其刑。

蘆竹警分局表示，接獲檢舉即主動清查，確認陳警未依規定查詢個資，祭出行政處分記申誡2次，因陳警工作認真、辦案積極、續留派出所，但已列入教育輔導對象加強考核，待刑事判決確定後移付懲戒，未來也會持續向其他員警宣導恪遵查詢個資相關規定。

31歲陳姓警員，2017年8月在臉書社團同好中，和網友相約交易職棒球員卡，沒想到竟發生糾紛，雙方唇槍舌戰，陳警不滿遭辱罵「怎麼這麼雞巴」，9月2日深夜透過警政系統，以「偵辦妨害名譽案」進入警政署「國民身分證相片系統」，私下偷查網友的個資。

陳姓網友經其他網友告知，獲悉陳男是警察，擔心會遭報復，先下手向警政署長信箱、桃園市府政風處和市警局提出檢舉，警方啟動內部調查，發現陳警確實有偷查。

陳警喊冤，強調自己準備到桃園地檢署提告妨害名譽，誤以為要提供被告的資料，才會私下偷查。檢方卻發現，陳警在9月2日偷查、卻遲至9月4日才提出妨害名譽告訴，身為執法員，還辯稱自己不熟悉也不知提告程序，桃園地檢署認為他否認推諉，11日將她起訴。

(中時 )