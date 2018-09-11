謝長廷召開處務會議檢討災害應變作業

2018年09月11日 16:52 中時 黃菁菁

駐日代表謝長廷11日召開記者會，說明代表處內災害應變作業的檢討。據了解，各分處是直接由外交部管轄，但謝長廷表示，「這次已經罵我了，就不要再拖人出來被罵，這是我的個性，不過內部是有檢討，今後橫向作業該如何分工、聯繫。」

謝長廷表示，10日上午召開臨時處務會議討論災變作業，本來6個處都有災害應變作業手冊，這是外交部要求的，但可能這個手冊須要檢討，因為現在自由行的人很多，人數、行程都無法掌握，這是過去沒有想到的。我們內部正在檢討，橫向作業該如何分工、聯繫。9月15日將召開6處協調會議。

對於關西機場淹水關閉一事，謝長廷表示，「外界報導很多，其實有很多是假新聞，也有真的。大阪領事館有派車去（機場對岸)接駁，這是真的，接駁750名旅行團團客，我們有一部分自由行旅客搭他們的便車，這是事實，應該要感謝。但如果超過以上的政治操作或宣傳，說什麼中國護照才夠力等，這些都無關。針對他們的做法，我們也做了檢討，」

「有個事實是，當天我們沒有團客困在機場裡，我們有幾10位自由行旅客在裡面，自由行真的很難掌握。我這次去北海道看到，自由行旅客很需要資訊，他們大概都會用手機等上網查。」他表示，今後要針對自由行旅客提供什麼服務，還要再討論，這是個非常新的課題。

有關北海道的救災，謝長廷指出，震災發生24小時內駐日代表處就兩名人前往北海道支援，我是在6日下午我是下午去 住了兩天。當地的媒體很支持、肯定我們，還說全世界的領事館沒有人可以做到這個樣子。札幌停水、停電後，札幌辦事處已經在1樓設災害應變中心，盡力提供水、拉麵等。

「我們去北海道支援也都自己搭車，沒搭公務車，也沒有睡在旅館，跟大家一起睡在服務處，盡量不要增加當地的負擔。」後來也收到很多人的感謝。

(中時 )