靜宜校友優異表現榮任台中二中與公東高工校長

2018年09月11日 17:05 中時 陳世宗

靜宜大學應用化學系博士班校友許耀文榮任台中二中校長。（靜宜大學提供）

各級學校陸續開學！靜宜大學應用化學系博士班校友許耀文與英文系校友黃淑英，分別榮任台中二中及天主教台東縣公東高工校長，以豐富的資歷與經驗，施展所學、作育英才！校長唐傳義勉勵在杏壇深耕福田的靜宜校友，少子化不是議題，激發孩子的潛能才是關鍵；希望形成善的力量共同為台灣的教育使命而努力！

畢業於靜宜大學應用化學系博士班的許耀文，曾任職芳苑國中、東港高級海事水產職業學校及沙鹿高工等校，今年8月榮任台中二中校長。許耀文指出，終身學習很重要，唯有自己進步，才能影響學校同仁及學生！

許耀文說，他擔任沙鹿高工總務主任及化學老師期間，與學生到靜宜進行科學作品製作與研究，為提升教學品質選擇在職進修靜宜應用化學系博士班，畢業後順利考取東港高級海事水產職業學校校長；雖具博士學位，為辦好海事水產教育，開始就讀高雄海洋科技大學漁業生產與管理研究所在職專班。

許耀文表示，新任台中二中校長，任重道遠，未來會落實全人教育、適性教學及終身學習；在溫馨校園、人文藝術與科學環境中，吸引優秀學生就讀；誠摯邀請校友與民眾，參與即將到來的「100週年校慶」，瞭解二中更多的特色與歷史！

台東縣公東高工校長黃淑英，靜宜英文系畢業，曾服務於嘉義崇仁護校(現為崇仁醫護管理專科學校)，及靜宜夜間部與宗教輔導室；在公東高工服務26年，教授英文及生命教育，也曾任訓育組長及宗教輔導室主任。

就讀靜宜期間在蓋夏圖書館工讀的學習與磨練，及參與「天主教大專同學會」、「基督生活團」等寶貴的社團培訓和經驗，令黃淑英印象深刻！不僅學習修女待人處事的方法與細節，也練就擔任教師的各項能力。感謝創校瑞士籍錫質平神父與修女們的付出，讓公東高工深具文化與歷史；學生參與國內競賽，屢創佳績！

(中時 )