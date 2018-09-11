瑞芳警涉貪　前偵查隊長偵查佐遭起訴

2018年09月11日 17:16 中時 張穎齊

瑞芳警分局前偵查隊長林國雄，涉嫌私挪義刑顧問費9萬餘元，被依違反貪汙治罪條例起訴。（張穎齊翻攝）

瑞芳警分局爆發貪瀆醜聞，前偵查隊長、偵查佐被訴。（張穎齊攝）

瑞芳警分局前偵查隊長林國雄涉嫌挪用私募的義刑顧問費9萬餘元，用來支應前分局長林泰裕在聯誼宴席上所需，另1名前偵查佐賴柏瑞則涉嫌向詐欺犯所賄35萬元，基隆地檢署今（11）日偵結，依違反貪汙治罪條例將林國雄、賴柏瑞起訴，林泰裕則因罪證不足，獲不起訴處分。

起訴書指出，林國雄於2016至2017年間擔任瑞芳警分局偵查隊長時，聘請30餘名地方仕紳擔任義刑中隊顧問，並親自管理隊中事務，要求每位顧問繳交2萬元顧問費。

豈料，林國雄卻在2016年12月間，明知義刑中隊提供的款項只能用於偵查對公務使用，卻仍以贈送義刑顧問為由，向義刑中隊請款5萬8100元，用來購買岳母店裡所販售的比賽頭等茶、茶油、罐頭塔等。

隨後，林國雄又持已核銷過的餐會收據，以及自己拿來做公關送禮的海鮮禮盒收據，再向義刑中隊請款3萬6540元，共計成功領取9萬4640元。林國雄到案後坦承犯行，而林泰裕則堅持否認犯行，並不曉得經費來源。

此外，賴柏瑞則再去年4月間，向涉犯毒品罪的周姓嫌犯，索要20萬元，周嫌因缺錢便介紹另1名涉有詐欺罪的林姓友人，而賴員則成功向林嫌索取了20萬元。

但賴柏瑞卻食髓知味，繼續向林嫌索取15萬元，林嫌因怕被賴員偵辦，向朱姓友人借了15萬元交給賴員，賴員總計得手35萬元賄款。雖然後來賴員得知自己收賄行為曝光，返還了35萬元，不過基隆地檢署仍認定賴收賄行為已完成。

全案經基隆地檢署偵結，將林國雄依侵占、貪汙罪起訴，並沒收其不法所得；林泰裕則因罪嫌不足，予以不起訴處分；賴柏瑞則依違背職務收受賄賂罪起訴。

據悉，林國雄現職為新北市警局保防科警務正，林泰裕為新北市警局犯罪預防科長，賴柏瑞則是新北市警局林口分局警員。

(中時 )