命理師開「小牛」車禍嘲騎士愛錢！影片曝光慘踢鐵板

2018年09月11日 17:07 中時電子報 莊楚雯

注意影片左半邊那台紅車 (翻攝自臉書)

丞相，起風了！命理師詹益男今天PO文，說自己駕駛千萬「小牛」超跑，「被一學生騎摩托車擦撞我後視鏡，往我小牛車上靠」。還暗指騎士家人貪得無厭，求償40萬，讓原先無意求償的命理師改變心意，決定申請第三方鑑定。不久，有網友公布事故影片，命理師反踢到鐵板，風向大逆轉。

詹益男在臉書寫道，3月31日發生車禍，有保險當然就是報警處理，「後來也去醫院探視那位學生，鎖骨斷了，需要開刀。在醫院知道對方家境不好，對方父母也擔心要賠償我的車。我說我有保險不會讓他們付錢，同時也會賠償醫藥費。」

但詹益男表示，「直到前天，保險公司打來說對方不和解，提出近40萬賠償金額，包含精神賠償及三個月工作損失及醫療費。保險公司只能核定25萬。」、「只因為親朋好友說，他開那麼好的車，一定要他多賠點。而且他一定怕官司留案底」。

詹益男怒批，這社會病了，「明明他機車幾乎往中線靠，絆到我右後視鏡，現在要我全賠？」還說要申請第三方鑑定，說只要肇責是20/80或是30/70甚至50/50，他就準備賠償我修車金額的比例，光後視鏡一個25萬、還有烤漆錢，我看他最後能拿回多少錢。當時網友們紛紛留言，「貪得無厭最後搞死自己」、「有錢人不等於壞人。看人家有實力就想要卡人家加油水，你就準備陪到脫褲子」。

但千算萬算，就是沒算到被監視攝影機拍下車禍瞬間，還被網友PO上網，質疑是紅色小牛在後，超車走中線去擦撞騎士，應該是小牛的錯，騎士求償有理！「看了影片，40萬好像不貴阿」、「這社會真的病了，都是做錯的喊最大聲」、「他有算到自己有今天嗎哈哈哈哈」。

(中時電子報)