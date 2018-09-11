921國際失智者日 中山附醫打造失智友善醫院

2018年09月11日 17:09 中時 張妍溱

921國際失智者日，中山醫學大學附設醫院11日啟動「十科共照、雙倍手護」儀式，未來由中、西醫、護理、營養、藥學、物理治療、職能治療、社工、心理、法務專業共同提供諮詢給失智症家庭，發展「失智友善醫院」。

響應政府長照2‧0政策，幫更多銀髮族解決失智症問題，中山附醫1年前設置「台中市失智共同照護中心」結合醫療與社區、家庭等各項資源，讓失智症患者獲得最佳照顧，協助其照顧者減少照顧負荷，成效良好。

台灣失智症協會理事長賴德仁說，全國有27萬人失智症人口，預估10年內可能倍增。台灣於2018誓言跟隨聯合國衛生組織WHO的國際失智綱領，於8年內有許多大型任務。設置「失智友善醫院」，將是重要里程碑之一。

中山醫學大學附設醫院長黃建寧表示，期許2年後院內對於失智者與其照顧者在掛號、門診、急診、住院、出院，及院內動線和醫事人員失智專業技能達到一定水準，可友善協助2000位失智症個案與照顧者。

中山醫學大學附設醫院舉行一系列的宣導與守護活動，包括中華民國失智者照顧協會「失智健走與園遊會」、甘霖基金會協辦大型講座與研討會、與國家資訊圖書館和南山人壽合辦影展與認知訓練闖關活動、益品書店的照顧者讀書會及院內健腦篩檢與體驗活動等。

(中時 )