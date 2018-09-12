桃園》龜山「小林依晨」選議員 勘災衝第一基層喊讚

陳雅倫勘災衝第一，並協助排除路面障礙。（葉臻翻攝）

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陳雅倫除了忙勘災，也熱情參與社區活動。（葉臻翻攝）

桃園市龜山區市議員參選人陳雅倫，長相酷似藝人林依晨，不但勤跑基層，就連勘災也搶第一，本月8日的大雨造成龜山區坪頂一代淹水，她也穿著雨鞋衝第一，並在臉書直播勘災過程，讓市民覺得很暖心。

本月8日豪大雨造成龜山區坪頂文化一路和復興一路靠近台塑石油側淹水，水深近小腿肚，陳雅倫一接獲通知就趕往現場，協助將靠近中油側、水溝蓋上大型垃圾與樹葉排除，並協助通報相關單位前往處理，過程全部直播上網，讓不少民眾比讚誇她很認真。

今年27歲的陳雅倫，是現任民進黨籍桃園市議員陳志謀的女兒，雖然是綠二代，但她並沒有大頭症，女代父職參選的她勤跑基層，儼然是接班人姿態，長相甜美的她被稱做「小林依晨」，從成功大學台灣文學系畢業後，回龜山擔任父親特助，一路開始與地方培養感情，大小活動都能看到她的身影。

除了勘災不落人後，陳雅倫也深耕地方，除了參加社區藝術踩街嘉年華，與社區民眾一同參與表演競賽，加深向心力，日前也參與文化里A8商圈會議，希望透過經發局輔導，建立文化里民與商家溝通的平台，達到共生共榮的目的，陳雅倫表示，商圈繁榮更要照顧地方，如此便是良性循環，也期望透過評鑑制度協助推廣優良店家，為消費者把關。

(中時 )

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