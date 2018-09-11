台中》網友轟直播「祭拜」林佳龍 盧陣營影片下架

2018年09月11日 17:17 中時 盧金足

盧秀燕陣營在11日下午四點將影片下架，也在盧秀燕臉書以競選團隊之名發文「我們願意面對，我們認真檢討」。（拍攝盧秀燕臉書）

國民黨台中市長參選人盧秀燕競選團隊否認有網路上誤傳的「祭拜」情形。（盧金足攝）

「拜」票惹議？！國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營11日在臉書直播「重現」林佳龍梨山後援會餐會記者會，但網友見滿桌菜色之前，擺著林佳龍照片，怒斥這像是在「祭拜」，選舉選到這樣豈不是沒人性？眼見網友反彈聲浪愈演愈烈，下午4點盧秀燕臉書連結的直播影片下架，隨後也以競選團隊署名以「我們願意面對，我們認真檢討」發文，否認有「祭拜」之意，影片決定下架處理，是避免被過度詮釋，誤解真正原意。

盧秀燕陣營發言人蔣豐懋、沈佑龍今天上午10點半在國民黨台中市黨部，仍以林佳龍在梨山後援會的餐會議題窮追猛打，但意外擦槍走火，直播畫面隨著網路傳播，很多網友發現林佳龍的照片被放在「辦桌」菜色之前，兩旁還各放著一瓶啤酒及洋酒，後來林佳龍的照片眼睛，則被貼上紅色膠帶。

網友痛批簡直是在「祭拜」，格調太低、觸人霉頭，這種「拜」票行為太沒人性了。「搬石頭砸自己的腳！」有民眾表示，如果是妳的照片，你作何感想？國民黨這種手法反而倒打自己，有民眾說「這下要吃雞排有希望了！」

由於網友質疑意見多，盧秀燕陣營在下午4點將影片下架，也在盧秀燕臉書以競選團隊之名發文「我們願意面對，我們認真檢討」，表示今日上午國民黨台中市黨部召開記者會，記者會的內容是要提醒及注意可能涉及賄選的餐會問題，現任執政者施政不力，只顧假借名義送禮或請客，非市民之福。

盧競選團隊指出，該團隊成員在記者會過程的呈現，本是要重新演繹、模擬現任市長林佳龍涉及賄選的餐會坐在位置上的情況，完全沒有網路上誤傳的「祭拜」情形，這一點必須先說明，避免有心人士持續以訛傳訛。

然而，每個人因諸多因素而感受各不相同，幾個畫面若有讓人不舒服的地方，團隊會虛心接受，也願意檢討細節，想辦法讓下次更完善，避免應討論的議題被模糊焦點。如果有網友誤解了，也請理解我們團隊的說明。

對直播影片下架，盧競選團隊說，先前的記者會直播，該團隊這邊決定下架處理，避免被過度詮釋，誤解了真正原意，對於細節上的瑕疵，團隊一定深刻檢討，確實改進。

台中市府新聞局長卓冠廷表示，針對國民黨立委盧秀燕及國民黨台中市黨部一再跳針式的抹黑林佳龍賄選，今天更端出自導自演式的辦桌表演，選市長不是鬧劇，強調參選市長是對市民的重大承諾，絕非自導自演的鬧劇，「希望盧立委及國民黨自重，也尊重所有台中市民的智慧」。

卓冠廷表示，針對盧陣營及國民黨重複抹黑，林佳龍均已提告，也提醒盧陣營及國民黨，林佳龍不會姑息任何敗壞選風的抹黑行徑，台中市民更將以選票唾棄只知抹黑、拿不出具體政見的參選人。

(中時 )