南投醫院防疫演練 應變能力獲肯定

2018年09月11日 17:30 中時 廖志晃

衛福部南投醫院11日舉辦「新型A型流感（人類禽流感）防疫演練」，模擬疫情發生時通報流程、支援聯繫，醫護人員防治與醫療處理能力。南投縣政府祕書長洪瑞智、及中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬，肯定院方及相關人員演練成果與辛勞。

南投醫院是南投縣傳染病防治醫療網指定應變醫院，因此由院長洪弘昌擔任演練指揮官，包括縣府衛生局、消防局及家畜疾病防治所等相關人員參與演練，東華醫院、埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院、台中榮民總醫院埔里分院、南基醫院等都派員到場觀摩。

防疫演練由南投醫院感染科主任廖嘉宏，針對疫情整備及相關應對流程進行簡報，模擬有1名出現發燒、喉嚨痛、咳嗽且呼吸不順等，疑似禽流感症狀民眾，在衛生局人員通知、救護人員協助下，送至南投醫院時，由專人安排依獨立動線進入醫院隔離看診區，若有住院必要則安排入住負壓隔離病房，而醫護人員穿戴完整個人防護裝備，予以執行相關檢驗，並進行檢體包裝及傳染病通報。

洪瑞智表示，此次演練相當成功，增加防治傳染病的信心，未來如面對疫情，相關防疫人員須團結合作、分工協力，將防疫作業做得更好。

洪弘昌表示，由於疫情層出不窮，面對防疫，必須嚴陣以待，院醫護人員要落實整備工作，熟悉任務分配及跨單位合作默契，疫情發生時才能處變不驚，維持醫療處置能力，有效防治傳染病疫情擴散。

(中時 )