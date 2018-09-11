搶標台電工程違法 安能風電等3公司7人被起訴

搶標台電工程違法安能風電等3公司7人被起訴。（圖取自Google map）

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中時

安能風電公司羅姓董事為拿到台電公司的「106至107年度風力發電機齒輪箱修工作」採購標案，勾結2家廠商負責人指示屬下製作缺漏的投標文件參與陪標，開標時，讓安能得以議價方式以底價1050萬得標。台中地檢署依違反政府採購法起訴安能等3家公司及其羅姓董事等7人。

起訴書指出，58歲羅男負責安能公司有關台電公司的「106至107年度風力發電機齒輪箱修工作」採購標案業務，為使安能公司能順利得標，並符合政府採購標案開標時必須有3家以上合格廠商投標的規定，與往來的上和齒輪公司蘇姓董事長、聖濟精密齒輪公司的鄭姓董事長議定，只是授權紀姓及鄭姓屬下配合製作缺漏的公司資格證明文件，與押標金36萬元支票，至郵局寄出參與投標。

蘇姓董事長等人製造競爭假象，使台電公司誤認標案合乎3家廠商投標條件，並於106年9月12月開標，但開標時，上和及聖濟公司均未派員到場，開標人員發現兩家公司都短缺資格證明文件，導致投標無效，安能公司以底價1050萬元得標。

案經台電公司再生能源處函送調查報告等資料函送偵辦。羅等被告等否認犯行，檢方追查發現羅等3方在投標前，有密切的通聯，認定涉有勾結，以違反政府採購法，起訴3公司及羅等7人。

(中時 )

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