防治農藥自殺 屏縣府籲業者辨識及時通報

衛生局辦理「屏東縣心理健康月啟動暨自殺防治日宣導活動」，各單位簽署策略聯盟合作。（潘建志攝）

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9月10日為「世界自殺防治日」，屏東縣是農業大縣，服用農藥自殺方式高於其他縣市，縣府衛生局針對全縣農藥販售業者加強訓練、宣導，成功降低自殺死亡率。縣府呼籲民眾除提升因應壓力能力，也要關心周遭親朋好友，鼓勵人人珍愛生命。

根據統計，屏東縣2016年自殺死亡人數195人，標準化自殺死亡率16.8（每10萬人口），高居全國第3名；經努力後2017年人數降至149人，自殺死亡率降至13.5，較前一年降了19.6%，是全國進步最多的縣市。

經資料分析屏東縣服用農藥自殺方式高於其他縣市，衛生局針對全縣農藥販售業者辦理教育訓練、宣導活動，進行個別衛教提高業者敏感度，有效防範服用農藥自殺方式。另外縣府也定期召開「自殺防治工作聯繫會議」研擬相關防治策略。

11日衛生局辦理「屏東縣心理健康月啟動暨自殺防治日宣導活動」，58歲吳女士也和大家分享心路歷程。她是八八風災受災戶，災後失去一切，賴以為生的麵攤也無以為繼，不知如何面對未來因此吞下30顆安眠藥。

被救醒後她被安排到屏東迦樂醫院，邊工作邊治療。過程中她發現許多人比她更需要幫助，開始在照顧他人過程中得到自信心，目前已升任迦樂的園藝組長，並以自身經歷幫助更多人。

衛生局表示，大部分自殺者不是非死不可，只是暫時不想面對壓力。衛生局會針對不同族群辦理系列心理健康月專題講座，包含孕婦、新住民、高齡者等，希望有心理狀況者能適時尋求支援，重新找回自我。

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