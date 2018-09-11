「輻射床墊」超標76倍！行政院令其全面下架

原能會檢測發現有2家業者販售的負離子床墊對人體輻射劑量過高，最高者每年達76.83毫西弗，為規定值的76倍，目前已令業者全面下架。 圖／李宜秦攝

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原能會在8月成立專案小組，調查是否有韓國輻射床墊進口我國，及國內生產的負離子床墊是否合格。圖／李宜秦攝

韓國在5月爆出床墊輻射值超標，政府回收床墊數超過4萬8000床。原能會在8月成立專案小組，調查韓國超標床墊是否進口，及國內生產的負離子床墊是否也有超標。結果發現有2家業者販售的負離子床墊對人體輻射劑量過高，最高者每年達76.83毫西弗，為規定值的76倍。目前已要求業者下架並限期改善，否則將對其處以6萬到150萬的罰鍰。

韓國Daijin公司生產的床墊添加獨居石負離子粉，宣稱其具健康療效，卻被查出床墊對人體輻射劑量高達每年9.3毫西弗，韓國政府緊急下架4萬8000床的床墊，為全球首例。

原能會因此在8月成立專案小組，除調查是否有韓國超標床墊進口我國，也派員訪查國內床墊業者。結果雖無韓國超標床墊流入，卻發現在9家標榜生產具有負離子特性床墊的業者中，有2家業者的產品釋出的氡氣濃度過高，超過現有法規管制值為每年1毫西弗。

檢測查出，貝多麗生物科技公司販售的負離子床墊每年對人體輻射劑量高達76.83毫西弗；展驛國際企業公司的薄型床墊添加負離子粉，對人體輻射劑量每年達3.65毫西弗。雖然100毫西弗以下以國際標準而言仍屬低劑量，原能會仍立即通報消保處與標檢局。

行政院消保處接獲通報後，已要求2家業者下架違法產品。在貝多麗公司查獲8床床墊、70個枕頭、40套棉被，其中已有2床床墊賣出；在展驛公司查獲17床床墊，其中已有14床賣出。展驛宣稱其產品上游為拉比特股份有限公司，因此消保處也至拉比特，當場扣押現場347件半成品床墊，最快14日可確定這些半成品是否超標。

標檢局組長賴俊杰指出，貝多麗在床墊內加了一層含有負離子粉的夾層，即為輻射源頭，原能會處長劉文熙說「床墊特別高、很怪，可能是還在試驗階段」。消保處長劉清芳說，目前消保處已要求業者在2周內下架、回收商品，並須限期改善，否則將按次處以6萬到150萬的罰鍰。

(中時 )

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