市場改建陳景峻一問三不知 楊儒門批「幹嘛當官股代表？」

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第一果菜批發市場改建案紛擾不斷，昨北市府、北農終於達成共識，前北農董事「白米炸彈客」楊儒門上電台節目受訪表示，市府已派副市長陳景峻任北農董事長，制度上就該由陳報告北農事物，也應對改建案有所了解，而非一問三不知，「不然幹嘛當官股代表？」

第一果菜市場於1974年啟用，由於建物老舊面臨改建議題，不過先前停車位配置，北市府、北農卻一度不同調，楊儒門認為，新市場的停車空間應顧慮大貨車卸運貨臨停的車道寬度、作業空間的通風與挑高、有利協助平穩菜價的冷庫需求量，且禮堂第二果菜市場5樓就有了，認為無須再浪費空間。

楊儒門指出，通常大車送完貨就離開載第二趟貨，真正的停車需求其實是批貨業者的中小型車輛，停車空間並非越多越好，因為拍賣場地、車道、冷庫可用空間都會相對變小；他也認為應設置參觀步道，方便農友及外賓參觀拍賣情況。

針對吳音寧是否該進議會備詢，楊則直言，北農公司總經理進議會是從前任總經理韓國瑜開始，韓的腦袋與反應真的很快，但就法規面來講，市府有派官股代表副市長陳景峻任職董事長，開董事會、常董會，陳也都出席，不過陳景峻對於改建相關問題，卻都稱不知道，「覺得很奇怪」。

楊儒門表示，所有的報告和報表，其實陳景峻都要知道，因為陳是北農董事長、官股代表，質疑「為何不是官股董事長去議會去報告你下屬包含總經理、主秘及工作人員在做的事情？」

(中時 )

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