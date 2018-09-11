有訓練的台灣黑熊 擦藥、打針都不怕

2018年09月11日 17:27 中時 游昇俯

特生中心製作吊床，除了讓黑熊休息，也能模擬爬樹的功能。（特生中心提供）

經由動物行為訓練，圈養的黑熊也能聽從指令張開嘴巴，學會刷牙，甚至擦藥、打針都不怕。

農委會特有生物研究保育中心目前圈養7隻亞洲黑熊，其中4隻為純種之台灣亞種。圈養黑熊多為民眾棄養，在避免與本土台灣黑熊配對、保留物種特殊性，以及黑熊本身缺乏野外生活能力的情況下，必須終身圈養，無法返回棲地。

然而，一隻黑熊活動範圍可達200平方公里，在特生中心每隻熊大約50平方公尺獨立空間的限制下，因環境壓力增加，黑熊開始會出現來回踱步、繞圈、搖頭晃腦、跳躍等無目的的「刻板行為」，嚴重的還會自殘。

特生中心透過動物行為訓練，增加黑熊心理刺激，有效降低環境壓力，也改善人與黑熊的關係。受過訓練的黑熊，不僅能張嘴給人檢查口腔及刷牙，甚至願意讓人換藥、清理傷口；需要麻醉時，以前看到吹箭就跑上跑下給獸醫追，現在還能自願接受肌肉注射。

特生中心獸醫師兼訓練師謝明穎表示，黑熊無法像家庭寵物一般保定壓制，故透過引導行為並給予食物獎賞的行為訓練，讓黑熊樂於與人互動。和一般人想像不同的是，行為訓練會在黑熊吃飽後實施，謝明穎說，因為黑熊飢餓時其實無法思考，牠之所以樂於參與，不是因為飢餓，而是為了好玩。

謝明穎說，目前中心圈養16歲的公熊阿里，本來像個流氓，見人就吼叫、拍打籠網，但是經過行為訓練，牠在學習打針、張嘴及刷牙都是第一名的資優生。她說，阿里外表兇猛但其實很溫柔，接受餵食時總是用嘴唇慢慢抿，阿里牙齒不小心碰到她的手，居然還自己往後彈了一下，再重新往前把食物抿走。

除了動物行為訓練，特生中心也透過製作藏食袋，增加黑熊覓食的難度；製作吊床、搭建平台，讓黑熊模擬爬樹的功能。藉由豐富圈養環境，激發野生動物展現自然行為，大幅降低黑熊出現刻板行為，有效改善身心健康。

(中時 )