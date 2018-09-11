台北》北農勞退準備金3億缺口分10年提撥 柯P直呼擺爛

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北農勞退準備金缺口達3億元，日前已被北市勞動局開罰9萬元，但北農仍計畫分10年提撥，遭國民黨議員陳重文質疑，退休員工沒準備金怎麼辦，要求市府在董事會提案縮短到5年內補足。台北市長柯文哲聽聞直呼，這問題要盡量處理，不要故意拖10年，這是擺爛的意思，會請北農以5年補足為目標。

陳重文11日在議場質詢指出，北農至今還有3億勞退準備金缺口，錢總經理韓國瑜在任時，依照舊制每年提撥4300多萬，新法修正後，企業每年可視財務狀況提撥勞退準備金，北農有盈餘不趕快補足，日前已被勞動局開罰過9萬元，竟還要分10年來提撥，寧願繼續被罰也不願照顧員工，實在太離譜。

他要求，市府官股代表應在董事會具體提案，不該用10年分攤3億，需以最大數額趕快補足，最少每年提5000萬，否則員工退休沒錢可領。

北市府官股代表劉寶緞說，北農員工有589個，其中有300多人選擇舊制，勞退準備金需要很多，目前基金帳戶裡還有2億多，會要求盡快補足。

柯文哲也說，這些缺口現在不補，以後也要補，10年拖太久，應該更積極補齊，至於每年提撥金額可以討論，但不要故意拖10年，這是擺爛的意思，就算今年沒問題，明年、後年人家退休會領不到錢，他們應該要有更合理的處理方式，會以5年為目標要求。

陳重文表示，北市府委託北農管理的第一、第二果菜批發市場停車場，每年有1.1億收入，明明就有盈餘可以提撥，若北農不甩市府提案，就研議把停車場收回，若收回有困難，就提高收取的管理費，下次跟北農簽約就先簽短期合約，改成半年續約一次。對此，柯文哲說「好啦好啦」。

(中時 )

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