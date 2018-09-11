17年了！美國911事件死亡人數仍在增加　遺骸鑑定未停止

2018年09月11日 17:46 中時 諶悠文

美國本土最嚴重的恐怖攻擊「911事件」到今年9月11日屆滿17年，紐約市警察和消防當局說，因911事件而病故的人數每年都在增加；而為911受害者遺骸進行的鑑定工作也一直沒有停止，今年又有一位受害者遺骨獲得確認。

美國之音中文網報導，2001年9月11日的恐怖襲擊導致了紐約曼哈頓世貿中心和維吉尼亞阿靈頓五角大廈的人員喪生總共將近3000人。雖然這個數字不到3000，但是紐約市警察局局長莫納漢說，其實死亡人數一直在增加。他說，直到現在，紐約市警察局每年有警官因911事件原因而去世。而在911恐怖襲擊中一直戰鬥在救援第一線的紐約市消防局的情況也是一樣。

在上周舉行的追思會上，紐約市消防局又把18名去年過世的消防隊員的名字加到消防局總部紀念911喪生的消防隊員的紀念牆上，已經有187名消防隊員死於跟911相關的疾病。

紐約市消防局局長尼格羅說：「消防局在911中的人員損失是驚人的。同樣驚人的是犧牲的英雄人數每年在增加，而且看不到盡頭。我們可以肯定，因為世貿中心疾病失去的人員會比我們在世貿恐怖襲擊中喪生的人更多。難以想像的是，消防局在失去了343名非凡人員之後，在一切都已過去、都已解決之後，還要被迫應對更多痛苦、折磨和損失。」

911受害者賠償基金已確定，有資格獲賠償的人數超過20,874人。該基金於2011年由美國國會建立，至今已賠償了43億美元。在賠償名單上有超過16,000人是恐怖襲擊發生後在現場進行恢復、拆除和碎片清理工作的人員。

17年後又一名911恐怖襲擊受害者的遺骸得以確認。這一進展是基因鑑定人員使用了新的突破性基因鑑定技術後取得的。

這位被確認的受害者是當年在世貿大樓的投資公司Keefe, Bruyette & Woods的證券分析師、26歲的斯科特·麥克·約翰森。

紐約市首席醫學鑑定官辦公室首席醫學鑑定官山姆說：「2001年我們向受害者家屬作出承諾，會盡一切努力——無論要多長時間——來確認他們所愛的人。」

約翰森的父母告訴《紐約時報》，當他們在17年後聽到他們兒子遺骸確認的消息時，他們哭了。

法醫生物學助理主任德薩爾說，「在紐約市，我們每天都在做這項工作，我們從未停止過。我們指認受害者的承諾2018年跟2001年時一樣肯定。」

這是該辦公室去年8月以來指認的第一個受害者。根據該辦公室公布的數據，截至2018年9月4日，911恐怖襲擊受害者共2753人，經過17年鑑定努力，已經確認的受害者共1639人，佔受害者總數的60%，還未確認的有1111人，佔40%。

紐約市首席醫學鑑定官辦公室表示，他們會繼續跟高科技行業密切合作，拓展並運用有助於確認所有911受害者遺骸的方法。

(中時 )