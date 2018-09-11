台中》林佳龍拚政績 潭子、神岡跑透透

2018年09月11日 17:43 中時 王文吉

潭子區公所、戶政事務所已使用逾40年。（王文吉攝）

林佳龍（右）視察潭子區調解委員會辦公廳舍。（王文吉攝）

原潭子鄉代表會現為幼兒園、里長服務中心使用。（王文吉攝）

林佳龍（中）邀集相關局處視察舊潭子區公所等機關廳舍，並進行跨局處研商。（王文吉攝）

潭子戶政事務所辦公空間狹窄擁擠。（王文吉攝）

潭子區公所舊廳舍已使用逾40年。（王文吉攝）

潭子區公所、戶政事務所等機關，即將進駐聯合辦公大樓。（王文吉攝）

台中市潭子區公所、戶政事務所即將搬遷，市長林佳龍11日下午率市府團隊會勘舊廳舍空間，並進行跨局處研商，討論未來再利用方向。林佳龍也前往神岡區視察國道1號北上邊坡旁聯外道路闢建工程，他特別感謝民眾獻地，成就這樁美事，有助於分流大型道路的車流，使交通更順暢。

林佳龍與都市發展局長王俊傑、消防局長蕭煥章、民政局副局長盧政遠、建設局副局長林榮川、潭子區長劉俊信等人勘察潭子區公所、戶政事務所等辦公處所，並聽取建設局「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」、都市發展局「潭子區公所暨火車站周邊地區整體規劃」進度簡報，市議員張雅旻、蕭隆澤也到場關心。

民政局副局長盧政遠說明，潭子區公所搬遷初期，將保留舊廳舍部分空間供民眾洽公使用，機關遷移後的過渡期，舊廳舍將提供潭子消防分隊、豐原警分局潭子分駐所及潭子幼兒園使用，以紓解辦公空間不足與擁擠的問題。

盧政遠指出，原潭子區公所及周遭用地（包括機1、公1、兒4、兒5），已獲中央前瞻計畫經費辦理「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」，目前正委託廠商整體規劃設計中。建設局將針對用地上公有建物立面統一拉皮整理，並進行週遭騎樓、人行道、停車場及交通動線的整體規劃，預計民國107年10月中旬開工。

林佳龍表示，潭子區新建的聯合辦公大樓即將啟用，位在火車站前的舊廳舍是非常珍貴難得的腹地，都市更新也將以「公共運輸導向型開發」模式進行。市府已爭取到中央前瞻計畫經費辦理「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」，未來將串連綠空鐵道及自行車道。

據了解，市府將於5年後啟動「變更潭子都市計畫（第5次通盤檢討）」，潭子區公所原址（機1）可能變更為商業區及社會住宅用地，住宅發展工程處正辦理興辦社會住宅先期規劃作業，預定明年中將可提出規劃成果。

(中時 )