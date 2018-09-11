台中》林佳龍拚政績 潭子、神岡跑透透

台中市長林佳龍（右三）視察潭子區公所舊廳舍空間。（王文吉攝）

友善列印
中時
潭子區公所、戶政事務所已使用逾40年。（王文吉攝）
林佳龍（右）視察潭子區調解委員會辦公廳舍。（王文吉攝）
原潭子鄉代表會現為幼兒園、里長服務中心使用。（王文吉攝）
林佳龍（中）邀集相關局處視察舊潭子區公所等機關廳舍，並進行跨局處研商。（王文吉攝）
潭子戶政事務所辦公空間狹窄擁擠。（王文吉攝）
潭子區公所舊廳舍已使用逾40年。（王文吉攝）
潭子區公所、戶政事務所等機關，即將進駐聯合辦公大樓。（王文吉攝）

台中市潭子區公所、戶政事務所即將搬遷，市長林佳龍11日下午率市府團隊會勘舊廳舍空間，並進行跨局處研商，討論未來再利用方向。林佳龍也前往神岡區視察國道1號北上邊坡旁聯外道路闢建工程，他特別感謝民眾獻地，成就這樁美事，有助於分流大型道路的車流，使交通更順暢。

林佳龍與都市發展局長王俊傑、消防局長蕭煥章、民政局副局長盧政遠、建設局副局長林榮川、潭子區長劉俊信等人勘察潭子區公所、戶政事務所等辦公處所，並聽取建設局「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」、都市發展局「潭子區公所暨火車站周邊地區整體規劃」進度簡報，市議員張雅旻、蕭隆澤也到場關心。

民政局副局長盧政遠說明，潭子區公所搬遷初期，將保留舊廳舍部分空間供民眾洽公使用，機關遷移後的過渡期，舊廳舍將提供潭子消防分隊、豐原警分局潭子分駐所及潭子幼兒園使用，以紓解辦公空間不足與擁擠的問題。

盧政遠指出，原潭子區公所及周遭用地（包括機1、公1、兒4、兒5），已獲中央前瞻計畫經費辦理「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」，目前正委託廠商整體規劃設計中。建設局將針對用地上公有建物立面統一拉皮整理，並進行週遭騎樓、人行道、停車場及交通動線的整體規劃，預計民國107年10月中旬開工。

林佳龍表示，潭子區新建的聯合辦公大樓即將啟用，位在火車站前的舊廳舍是非常珍貴難得的腹地，都市更新也將以「公共運輸導向型開發」模式進行。市府已爭取到中央前瞻計畫經費辦理「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」，未來將串連綠空鐵道及自行車道。

據了解，市府將於5年後啟動「變更潭子都市計畫（第5次通盤檢討）」，潭子區公所原址（機1）可能變更為商業區及社會住宅用地，住宅發展工程處正辦理興辦社會住宅先期規劃作業，預定明年中將可提出規劃成果。

(中時 )

台北》北農勞退準備金3億缺口分1… 南投》年改後 仁愛鄉7員警投入村…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。