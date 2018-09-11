《中時晚間快報》深澳電廠若啟用 環團：15年將害死576人

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◎深澳電廠若啟用 環團：15年將害死576人

深澳燃煤電廠更新擴建案爭議不斷，政府卻缺乏一套健康風險評估。環保團體綠色和平與台大公衛學院、興大工學院進行研究，發現深澳電廠若於2025年開始營運，至2040年全台恐將累積576件死亡案例，包含145件早死個案。電廠所帶來的PM2.5更將籠罩全台，尤以北部6縣市影響最大。

◎超人氣父母官 柯P全國滿意度拿第一

天下雜誌今天公布民調，柯文哲的支持效應，一路從北往南蔓延，問卷中「全國滿意度」柯文哲也拿下第1。天下雜誌認為，今年榜單柯文哲名次的表現，是對藍綠不滿情緒下的結果。柯文哲已不只是台北市長。

◎山竹變超強颱風！ 最快周五海陸警齊發

山竹今（11日）早已增強為強烈颱風，氣象達人彭啟明在臉書指出，山竹有可能成為今年西太平洋最強的颱風。氣象局預估，依目前的路徑來看，山竹會在周六最接近台灣，周五（14日）不排除發布海上或陸上警報。而從各種氣象模式模擬結果來看，山竹直撲台灣的機會並不大，但暴風圈仍可能籠罩台灣部分陸地。

◎安室引退最後一唱 蔡依林飛沖繩幫腔

日本天后安室奈美惠將在16日正式引退，離開歌壇前最後一場演出，將在15日於家鄉沖繩進行最後一場演出「WE ? NAMIE HANABI SHOW」前夜祭活動，主辦方繼日前曝光BEGIN、MONGOL800、平井堅，今宣布蔡依林(Jolin)也將現身力挺，兩大天后睽違3年再度同台演出，令人相當期待。

(中時電子報)

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