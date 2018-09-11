無毒茉莉花年產值千萬 花壇農會蟬聯全國農村好物冠軍

2018年09月11日 17:43 中時 謝瓊雲

茉莉花壇夢想館成為行銷無毒茉莉花產品的最佳地點，周末假日遊客如織，盛夏時節適逢茉莉花季更是人潮洶湧。(謝瓊雲攝)

經過五年來的行銷推廣與研發，茉莉花相關加工產品品項已多達十多種。(謝瓊雲攝)

花壇鄉農會連兩年參加農委會全國農村好物選拔，去年先以「茉莉花語」茶勇奪全國第一，今年再以「茉莉茶集」從全國45項產品中脫穎而出，經專家評選後再進行網路票選，近日決選結果揭曉，不負眾望蟬聯冠軍。

花壇鄉茉莉花栽培面積約30多公頃，農會五年來推廣安全無毒茉莉花，包含契作與自行管理已有3公頃，還自組製茶團隊前往茶改場上課、四處取經，製茶工藝。

農委會水保局「2018農村好物」選拔，有上百件極具特色的優質農村產品參與，由專家評審80％、媒體陪審10％、加上網路票選10％加總計分；食品類75件產品經專家評選出46件，進入最後階段網路投票，花壇農會共獲5371票奪冠。

總幹事顧碧琪表示，除了製成乾燥茉莉花，還結合阿里山茶農以五種茶葉薰製後再次烘乾成花茶，金萱淡雅清香、冷泡四季春會回甘、茉莉紅茶帶出甜味，還有包種和烏龍等，每種都有不同的滋味，這次奪冠的就是茉莉烏龍。

她說，薰蒸過的茉莉花還可以再加工製成餅乾、茶皂、茶梅，或是果醬、酵素、花酒和花醋，加上開發成面膜、花露噴霧，去年一年無毒茉莉花加工產品產值達到1200萬。未來將持續精進推出更多優質好物產品，透過比賽行銷、加強提升花壇茉莉花產業的能見度。

(中時 )