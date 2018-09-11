女兒吸毒亡 美女主播含淚顫抖播報死訊

女主播忍淚播報女兒死訊。(取自推特)

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中時電子報
肯內克與女兒留影。(取自推特)

美國女主播肯內克(Angela Kennecke)今年5月遭逢喪女之痛，她美麗又聰明的21歲女兒因吸毒過量致死，肯內克上週重返新聞台，她強忍悲痛，親自播報了這則新聞，坦言從未想過自己家人會成為晚間新聞中的報導內容，眼眶含淚的模樣令人不捨。

肯內克近日在新聞台上親自播報自己女兒Emily今年5月死於吸毒過量，更極力保持專業態度，不把個人傷痛情緒帶到工作上來，「女兒的猝逝讓我感到震驚與痛苦，我從未想過自己家人也會成為晚間新聞報導內容，我的家人和我也尚未從失去這聰明又美麗女兒的悲傷恢復過來…」但她聲音仍忍不住顫抖。

「但是，我還是得向前走。現在我唯一的想法是我該如何走出來？我的選擇是，即便我現在是多麼痛苦不堪，我還是想跟你們分享我女兒的故事，因為我希望Emily的故事可以幫助類似經歷的人…我們應該想出更好、更適合的方法來幫助染上毒癮的人。」

肯內克的堅強令人動容，網友們也不捨留言「她該是怎樣的心痛」、「這位主播好堅強」、「去聽聽她的聲音，人應該懂那種痛心」、「這位母親得承受多大的心理壓力來播報這則新聞啊！」

中時電子報提醒您：拒絕毒品 珍惜生命

(中時電子報)

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