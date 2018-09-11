社區不老健身房 年底前彰縣巷弄長照站全國密度最高

2018年09月11日 17:51 中時 謝瓊雲

位在彰化市賴正光耳鼻喉科診所透天厝四樓的長照站，附設不老健身房，每周還有專業教練指導長者正確使用、肌力訓練。（謝瓊雲攝）

位在彰化市賴正光耳鼻喉科診所透天厝四樓的長照站，附設不老健身房。（謝瓊雲攝）

彰化縣副縣長林明裕說，彰化縣今年將達成全縣140處C級巷弄長照站的目標，密度將是全國最高。（謝瓊雲攝）

不老健身房開張，讓阿公阿嬤老得活力又健康！彰化縣衛生局打造巷弄長照站，預計年底前設置完成140站，將成全國密度最高，11日上午第125站，在彰化市東區賴政光耳鼻喉科診所四樓誕生，也是全縣第9處C+長照站，配置專門照服員，可額外提供喘息服務。

新站位在診所透天厝四樓，有電梯方便長者進出，附設不老健身房、放置健身器材，並有專業運動指導員提供每週2小時、為期12週的肌力訓練；另有中午老人共餐，與健康促進、紓壓保健等動態課程服務，鼓勵更多社區長輩，走出家門踴躍參與有趣的活動及課程，活絡筋骨、延緩老化。

副縣長林明裕指出，彰化縣政府積極響應長照2.0政策創新服務，大力推動在地化C級巷弄長照站，去年陸續開拓25處據點，截至目前全縣累計成立125處，倍增5倍，讓更多年長者來這裡認識新朋友，健康、快樂又長壽。

衛生局祕書蕭惠玲說，長照據點多設置在社區發展協會、關懷據點、診所與教會等，衛生局補助每站購買健身器材、共餐食材費，C+站額外配置1名照護服務員，協助暫時代為照護失能長者，有需要民眾可就近申請，減輕照護者的精神壓力與負擔。

(中時 )