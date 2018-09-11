南投》年改後 仁愛鄉7員警投入村長及鄉代選戰 創歷年紀錄

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年改後，退休員警生活感受壓力，年底鄉鎮民代表和村里長選舉，仁愛鄉一口氣出現7位員警投入選戰，其中6位退休、1位在職請假參選，6位參選村長，另1名翠巒所退休員警陳明溪，投入仁愛鄉第二選區鄉民代表選舉，創下仁愛鄉歷年警察投入基層選舉最多人的一次。

南投縣山地仁愛鄉有16村，今年鄉民代表和村長選舉，就出現7位曾任警職員警投入選戰，其中唯一投入鄉民代表的是翠巒派出所退休員警陳明溪。因仁愛鄉民代表2選區有4席，結果都是春陽、合作線當選，翠巒、發祥線連1席都沒有，無法為地方建設與需求爭取權益。翠巒線村民覺悟要大團結，以確保1席代表，在村民公推下，由他代表該區出馬角逐。

仁愛鄉村長部份有6位警界人馬參選，其中5位是退休員警、1位現職。請假參選中正村長的是仁愛分局偵查佐石金水，挑戰現任村長高金水，他說，警察本就在基層服務村民，希望能以他的熱誠，感動村民，如順利當選即申請退休回歸村裡，以他的熱誠全心投入服務村民。

參選發祥村的李祥男是發祥派出所副所長退休，挑戰曾為同事，瑞岩副所長退休的現任里長白明勝，可謂是「網內互打」；現任精英社區理事長巫再生，由仁愛分局退休，挑戰現任村長施明德；春陽派出所長退休的許克信參選春陽村長，挑戰現任村長施宜宏，他說要把春陽部落與溫泉連線，推動深度旅遊；另親愛村有森林警察小隊長退休的乃德全，也是挑戰現任親愛村長潘筱玉，一般預料都是場苦戰。

(中時 )

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