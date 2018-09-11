5歲女童遭性侵疑雲 新北家防中心告發偵辦

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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新北市5歲女童日前因下體受傷送醫，被醫師認為疑似遭性侵並通報桃園市社會局安置，女童爸爸為此上網喊冤，指女兒是遭玩具支架撞傷流血，卻遭一名護理師爆料女童自述遭13歲哥哥性侵，新北市家防中心主任許芝綺表示，已依性侵害防制法向警方告發，後續由司法單位偵辦。

女童父親在爆料公社發文指出，本月2日因女兒調皮愛玩，從書桌上跳下來後撞到玩具屋的支架，造成下體流血急送長庚就醫，醫院卻開立一張「疑似性侵」的驗傷單，隨即通知社會局人員介入安置，家屬多次前往醫院探望遭拒，聯繫不上社工人員，也遲遲見不到女兒，才會上網發文求助。

醫院護理師事後在網路上留言爆料說，當天她發現女童與女童母親神色怪異，支開母親後單獨詢問女童，女童才自曝「幾乎天天被13歲的哥哥以生殖器插入陰道，之前也曾因出血就醫過，父母都知道，這次也是媽媽要求她說是被玩具撞到」。

女童遭性侵疑雲在網路上撻伐聲浪不斷，對此女童父親也在網路上發文再度澄清事發經過，並在昨晚至新莊警分局福營派出所提告護理師妨害名譽。

新北市家防中心主任許芝綺表示，今天上午已至安置處所訪視女童，由於女童傷勢尚未恢復，新北家防中心將持續安置、治療，傷勢部分交由醫師比對，判斷是否與父母說法一致，進一步調查處置，至於女童與親屬關係，將待女童狀況穩定後，才會安排家長在社工陪伴下探視。

(中時 )

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