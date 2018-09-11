桃園市政府與揚昇集團合作共組高球隊培育選手

2018年09月11日 17:51 中時電子報 黃邱倫

桃園市政府與財團法人台灣高爾夫國手培訓基金會及揚昇集團11日於揚昇高爾夫鄉村俱樂部共同辦理「桃園揚昇高爾夫球隊簽約記者會」，宣告桃園市政府將與財團法人台灣高爾夫國手培訓基金會及揚昇集團合作成立「桃園揚昇高爾夫球隊」，共同投入資源發展桃園市高爾夫運動。

桃園市長鄭文燦表示，財團法人台灣高爾夫國手培訓基金會與揚昇集團於104年起共同合作，於揚昇高爾夫鄉村俱樂部，設立培訓選手訓練中心，園區內設有練習場、選手專用練習果嶺、短切球洞五洞、國際級比賽球場，以及安排選手村提供住宿、健身房、運動傷害防護室及電腦檢測分析室等設備培訓優秀選手，十分用心。

即日起桃園市政府將與基金會及揚昇集團共同成立「桃園揚昇高爾夫球隊」，由市府協助基金會督導徵選具潛力選手培訓，補助部分培訓經費，並提供球員適當的就讀學校，另由基金會與揚昇集團共同設置培訓中心，提供培訓場地、設備、器材、住宿及膳食等，並由基金會提供專業教練、外籍教練、助理教練、生活行政管理等專任(兼任)教練團人員。此外，將定期舉辦全國性選拔賽，甄選具潛力選手，另不定期舉辦各項賽事，邀請外縣市各隊或國外隊伍交流比賽，以戰養戰。相信透過三方的合作挹注資源，勢必能有效培育本市高爾夫選手。

揚昇集團推動台灣高爾夫運動已逾20年，目前以贊助職業賽事與培訓業餘選手為根基，努力紮根未來優秀高爾夫人才的理念為導向，提升與世界高壇接軌為使命，球后曾雅妮即為其培育出的優秀好手，近年來培育的選手包含洪若華（業餘）、李玠柏、謝繼賢、蔡欣恩（職業）等。揚昇集團自81年舉辦世界女子高爾夫隊際錦標賽以來，期間曾8度舉辦台灣公開賽等國際賽事，並於100年起連續三年冠名贊助LPGA台灣錦標賽，傾力挹注各項資源，全面擴大高爾夫運動產業鍊，進而促進觀光產業發展，並強化「台灣」國際社會與媒體之能見度，藉以朝向重返台灣高爾夫王國之光榮之路。

桃園市政府體育局夏金興局長表示，本市於106年參加全國運動會，在高爾夫競賽中拿下女子組團體賽（洪若華、劉若瑄、邱譓芠）銅牌，在男子組團體賽及女子組個人賽（洪若華）雙雙拿下第四名，成績表現亮眼，期待透過本次合作，發掘桃園青少年高爾夫人才加入「桃園揚昇高爾夫球隊」，藉由完備培訓環境、專業訓練團隊、適當就讀學校及多元競賽機會等，提升本市高爾夫競技實力。108年全國運動會將由本市承辦，希冀藉由球隊的成立，培育出優秀選手，為桃園爭光。

鄭文燦說，近年來致力於將桃園打造為「體育大市」，相信一個城市的活力來自於運動賦予的能量，因此大力支持城市球隊，如Lamigo桃猿隊、航空城棒球隊、桃園璞園建築籃球隊、桃園石易獵鷹男子排球隊，以及桃園Lanew桌球隊，今日亦將與財團法人台灣高爾夫國手培訓基金會及揚昇集團共組「桃園揚昇高爾夫球隊」，藉此推動桃園市的高爾夫運動，共同打造桃園成為高爾夫發展重鎮，國家代表隊的搖籃。

(中時電子報)