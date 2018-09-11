台東封仔餅傳承 80年古早味

2018年09月11日 18:03 中時 莊哲權

台東協興珍餅店封仔餅傳承80年古早味。（莊哲權攝）

台東協興珍餅店封仔餅傳承80年古早味。（莊哲權攝）

中秋節快到了，台東獨有、傳承80年的「封仔餅」，外皮酥脆、豆沙內餡甜而不膩、簡單的紅紙長條包裝，相當符合現代的環保概念，不僅是異鄉遊子最思念的味道，更風靡到國際，連外國遊客也聞香前來嘗鮮。

有80年歷史的協興珍餅店，位於台東天后宮正對面的仁愛街內，現已傳承至第3代，業者說，所謂的「封仔餅」就是10顆豆沙餅堆疊、包綑成長條狀的月餅，閩南語稱此1條條包裝的單位詞為「封」。

業者指出，早年生活刻苦，台東人就是以紙簡單包裝成1封封月餅，後來為了送禮要喜氣，而改用紅紙，沿襲至今，與當今經常過度包裝的商品相比，相當環保。

業者說，傳統封仔餅包的是紮實的綠豆沙、紅豆沙、白豆沙內餡，使用古早傳統獨家製法，各家餅店製作手法不一樣，但普遍來說，口感不甜、不油、不膩，加上香酥外皮，讓人1個接1個，不小心就把1整封給吃光。

業者也提到，許多在外地求學、工作的台東人一到中秋節，就特別想念這款最有台東味的月餅，原以為老一輩較愛，但是他們發現近來購買的年輕人比率逐年提高，就連香港遊客也慕名而來。

店名：協興珍餅店

地址：台東市仁愛街84號

電話：089-322732

營業時間：上午8點到晚上9點半，全年無休

售價：豆沙月餅1封130元／肉餅1封140元

(中時 )