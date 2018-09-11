趕上宮廷發燒話題 聖彼得堡愛樂也有考究的皇家身世

80歲樂壇老將泰密卡諾夫領軍，聖彼得堡愛樂十度訪台。(牛耳提供)

友善列印
中時

八十歲老將泰密卡諾夫領軍，聖彼得堡愛樂將十度訪台。趕上最近最潮的宮廷話題，其實聖彼得堡愛樂有著燦爛華麗的皇家淵源；就連泰密卡諾夫都是高官之後，父親是前蘇聯卡巴達-巴卡爾邦聯的文化部長，從小就接觸一流的音樂教育，更造就了往後泰密卡諾夫與聖彼得堡愛樂30年的音樂光輝。

牛耳藝術總監牛效華表示，聖彼得堡愛樂已經是俄國經典樂團，「每個一兩年總要再訪，就像老朋友在這裡重聚，台灣的鐵粉樂迷總要聽聽這個純正的大師俄式詮釋，探探音樂裡藏不住的俄國魂，才能滿足耳朵。」

1882年沙皇亞歷山大三世下令成立樂團，該團正是聖彼得堡愛樂的前身，更是俄羅斯最古老的管弦樂團。聖彼得堡愛樂成立之初名為「帝國音樂合唱團」，屬於亞歷山大三世的宮廷樂團。1900年代起，歷經平民革命、戰火摧殘到帝國解體，俄羅斯人民不曾改變，即使餓著肚子家裡也要留著一套禮服，準備晚上聽音樂會，感受音樂所帶來的精神撫慰，這種對於文化渴慕的悠久傳統，造就出聖彼得堡愛樂百年經典。

泰密卡諾夫的指揮優雅細膩，恢弘的音樂熱情裡有著修飾與精煉，也讓泰密卡諾夫的指揮詮釋獨樹一幟，他認為在音樂線條的追求之外，更要在乎的是指揮與樂團是否有一氣呵成，達到天人合一的境界。現在的泰密卡諾夫更是俄國文化界大老，十年前70歲壽宴上，連俄羅斯總理普丁都來祝賀，更不用提晚輩葛濟夫與楊頌斯。

不過現在的泰密卡諾夫身體不如以往，也戒掉了自己最愛的伏特加，牛效華表示這個團第一次訪台時，整團從上到下酒量超好，「航班上所有的酒被他們喝光，接機時還少了醉醺醺的三個人跟一些行李。」這兩年泰密卡諾夫決定戒酒，整個團也跟著清醒起來，但音樂裡的濃烈醇厚卻始終都在。

泰密卡諾夫與聖彼得堡愛樂音樂會將於11月6、7日舉行，兩天曲目都是經典，第一天曲目包括葛令卡《盧斯蘭與魯蜜拉》序曲、拉赫曼尼諾夫《第二號鋼琴協奏曲》以及《第二號交響曲》。第二天曲目是柴可夫斯基歌劇《尤金‧奧涅金》中的〈波蘭舞曲〉、柴可夫斯基《降b小調第一號鋼琴協奏曲》以及穆索斯基《展覽會之畫》，兩天鋼琴家都是尼可萊‧盧岡斯基。

(中時 )

台東封仔餅傳承 80年古早味 豐原交流道車流常打結 地主獻地…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。