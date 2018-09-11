趕上宮廷發燒話題 聖彼得堡愛樂也有考究的皇家身世

2018年09月11日 18:06 中時 趙靜瑜

八十歲老將泰密卡諾夫領軍，聖彼得堡愛樂將十度訪台。趕上最近最潮的宮廷話題，其實聖彼得堡愛樂有著燦爛華麗的皇家淵源；就連泰密卡諾夫都是高官之後，父親是前蘇聯卡巴達-巴卡爾邦聯的文化部長，從小就接觸一流的音樂教育，更造就了往後泰密卡諾夫與聖彼得堡愛樂30年的音樂光輝。

牛耳藝術總監牛效華表示，聖彼得堡愛樂已經是俄國經典樂團，「每個一兩年總要再訪，就像老朋友在這裡重聚，台灣的鐵粉樂迷總要聽聽這個純正的大師俄式詮釋，探探音樂裡藏不住的俄國魂，才能滿足耳朵。」

1882年沙皇亞歷山大三世下令成立樂團，該團正是聖彼得堡愛樂的前身，更是俄羅斯最古老的管弦樂團。聖彼得堡愛樂成立之初名為「帝國音樂合唱團」，屬於亞歷山大三世的宮廷樂團。1900年代起，歷經平民革命、戰火摧殘到帝國解體，俄羅斯人民不曾改變，即使餓著肚子家裡也要留著一套禮服，準備晚上聽音樂會，感受音樂所帶來的精神撫慰，這種對於文化渴慕的悠久傳統，造就出聖彼得堡愛樂百年經典。

泰密卡諾夫的指揮優雅細膩，恢弘的音樂熱情裡有著修飾與精煉，也讓泰密卡諾夫的指揮詮釋獨樹一幟，他認為在音樂線條的追求之外，更要在乎的是指揮與樂團是否有一氣呵成，達到天人合一的境界。現在的泰密卡諾夫更是俄國文化界大老，十年前70歲壽宴上，連俄羅斯總理普丁都來祝賀，更不用提晚輩葛濟夫與楊頌斯。

不過現在的泰密卡諾夫身體不如以往，也戒掉了自己最愛的伏特加，牛效華表示這個團第一次訪台時，整團從上到下酒量超好，「航班上所有的酒被他們喝光，接機時還少了醉醺醺的三個人跟一些行李。」這兩年泰密卡諾夫決定戒酒，整個團也跟著清醒起來，但音樂裡的濃烈醇厚卻始終都在。

泰密卡諾夫與聖彼得堡愛樂音樂會將於11月6、7日舉行，兩天曲目都是經典，第一天曲目包括葛令卡《盧斯蘭與魯蜜拉》序曲、拉赫曼尼諾夫《第二號鋼琴協奏曲》以及《第二號交響曲》。第二天曲目是柴可夫斯基歌劇《尤金‧奧涅金》中的〈波蘭舞曲〉、柴可夫斯基《降b小調第一號鋼琴協奏曲》以及穆索斯基《展覽會之畫》，兩天鋼琴家都是尼可萊‧盧岡斯基。

(中時 )