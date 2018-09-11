豐原交流道車流常打結 地主獻地促成道路拓寬

2018年09月11日 18:02 中時 王文吉

神岡區國道1號北上邊坡聯外道路已完工，可望紓解大富路的車流。（王文吉攝）

為紓解國道1號豐原交流道車流，台中市政府於神岡區北上邊坡旁闢建聯外道路，經協調地主取得用地，順利將道路拓寬至6公尺，工程已進入完工驗收通車階段。市長林佳龍11日前往視察，包括市議員張雅旻、羅永珍、蕭隆澤等人均到場關心，氣氛熱鬧。

豐原交流道為豐原、潭子、大雅與神岡等地區的交通樞紐，市府在神岡區國道1號北上邊坡下方土地範圍，進行聯外道路新闢工程。從中山路241巷口到大富路長度約586公尺，其中400公尺僅2公尺寬，在協調地主促成用地取得後，拓寬至6公尺，可分散通往大富路的車流。

林佳龍特別感謝江朝宗、魏金波、劉宗枝及魏清賢等民眾獻地，成就這樁美事，他也謝謝議員協助，讓民眾通行更便利的道路。林佳龍表示，市府的政策就是要全面打通道路，讓地方與區域間的車輛達到分流。這次拓寬神岡區國1北上邊坡旁聯外道路，近600公尺的路通車後，除有助在地民眾通行，也有助於分散車流。

建設局長黃玉霖指出，這次工程順利完工，用地取得及管線協調是最重要因素，因沿線部分路段僅約2公尺，只能提供行人或機車通行，透過市府與國道高速公路局共同合作，並在地方人士奔走協調下，歷經多次協商，最後由高速公路局及鄰近地主，無償提供工程所需用地。

此外，為加速工程進行及減少重複挖掘，建設局在開工前，邀集管線單位開會協調，各管線單位也陸續開始遷移電桿與配管配線，同時讓施工廠商進行工程，歷經約半年多的施工期，終於在7月中旬順利完工，讓豐原地區周邊交通建設更加完善。

(中時 )