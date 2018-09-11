小女孩困車內　母親焦急要破窗警一招化解

女兒反鎖在車內，陳女依照員警指導，引導女兒開啟車門。（黃國峰翻攝）

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台中市陳姓女子日前開車載著2歲女兒外出購物後，先讓女兒上車，那知女兒誤觸遙控器，將自己鎖在車內，媽媽焦急要破窗，警方到場除聯絡鎖匠外，憑著經驗教母親引導車內女兒，拿起遙控器，並按下開關，順利開啟車門，化解危機。

中市警局第四分局大墩派出所員警，日前巡邏行經南屯區大業路與大英路口，發現停車場內一名34歲陳女著急揮手，上前了解，原來陳女外出購物，因天氣炎熱先發動車子開冷氣讓2歲的女兒先上車，自己則將買來的用品放在後車廂，正準備上車時，女兒居然誤觸遙控器將自己鎖在車內，心急如焚的陳女求助警方，員警立即聯絡鎖匠前來。

等待過程，陳女女兒在車內一直哭泣，一度心急的請求警方破窗救女，但員警表示除非小孩生命處於危急狀況下，才會進行破窗，否則反而會嚇到車內的孩子。員警見陳女因緊張而不斷搓手，連忙安撫陳女，大人如果緊張，小孩也會更害怕的，勸她先安撫女兒情緒，向女兒表示「等一下，很快就開門了唷！」

為了怕小朋友看到警察更害怕，二名協助員警還躲於車後，指導陳女引導女兒找到車內的遙控器，並不斷地比手畫腳教小女孩按下按鈕，終於小女孩順利將車門打開，讓陳女鬆了一口氣，含淚向員警道謝，表示會避免同樣意外再次發生。

(中時 )

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