迎中秋 新竹老爺大酒店月餅禮盒大搶手

新竹老爺大酒店今年中秋節推出的月餅禮盒「經典雙層」。（新竹老爺大酒店提供）

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新竹老爺大酒店今年中秋節推出的月餅禮盒「老爺繪星」。（新竹老爺大酒店提供）

每到中秋，新竹老爺大酒店的中秋月餅禮盒就令人期待，今年老爺同樣推出4款限量搶購的月餅禮盒，包括原價880元的老爺花繪與老爺彩月，與1260元的老爺繪星及1680元的經典雙層，希望與民眾共度美好佳節。

老爺今年推出4款禮盒，不過因是限量供應，其中「花繪」與「彩月」都被秒殺、銷售一空，目前僅剩繪星與經典雙層。

新竹老爺公關經理陳綺雯指出，此次的「經典雙層」禮盒維持一貫的中西融合典雅風，「老爺繪星」則結合「禪繞畫」藝術新意，以玉兔、月亮與星空為主角，另附贈彩色鉛筆，邀請大家透過勾勒禪繞。

「經典雙層」為特殊雙層禮盒設計，融合經典中西口味，是企業送禮首選。第1層精選4款經典月餅，包括松子蓮蓉蛋黃、棗泥桂圓蛋黃、古早滷肉以及覆盆子櫻桃。

第2層特別組合老爺烘焙坊超高人氣的原味果仁牛軋糖、台灣特色糕點柚子鳳梨酥以及黃金流心餅與莓果巧克力。

「繪星」除附贈12色彩色鉛筆小禮物外，內容結合2大6小廣式月餅，包括有棗泥雙黃、椰子雙奶黃起司、蓮蓉蛋黃、古早滷肉、紫地瓜麻糬、豆沙蛋黃、覆盆子櫻桃、柚子鳳梨月餅，會是大家中秋團圓最佳茶點。

地址：新竹市東區光復路1段227號

訂購電話：03-563-1285　餐飲部分機311

經典雙層：1盒原價1680元。10至50盒折扣每盒1460元。51至100盒折扣每盒1380元。101至200盒折扣每盒1310元。

老爺繪星：1盒原價1260元。10至50盒折扣每盒1095元。51至100盒折扣每盒1030元。101至200盒折扣每盒980元。

訂購日期：即日起至9月24日

提貨日期：即日起至9月24日

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