度假打工誘未成年 警調破電信詐騙集團逮19人

2018年09月11日 18:15 中時 陳淑芬

法務部調查局中部地區機動工作站追查電信詐騙集團，發現部分黨羽在中部另起爐灶，近日在大里區文心南路及北屯區東山路的偏僻獨棟木屋及別墅，各查獲詐騙基地，發現詐騙集團利用墾丁旅遊度假打工誘騙3名未成年人加入，並鎖定美、加等地華僑詐騙，不法所得則透過比特幣等虛擬貨幣洗錢，共逮捕19人送辦。

警調追查，綽號「阿卿」為首男子，自107年8月起在中市大里區文心南路偏避巷道內租用一獨棟木屋作為詐欺基地，設立電話詐欺機房。6名成員年齡24歲至29歲不等，還透過墾丁旅遊度假打工名義，誘騙17歲的2少女及1少年加入集團，除掌控行動外，並要抄寫背誦教戰守則。

詐騙集團不在單純由車手提領詐騙金額，而是透過比特幣等虛擬貨幣交易平台，將詐欺不法所得洗錢，警調聯手在9月4日發動搜索，查獲詐騙集團9名成員送辦。

此外，警調在8月底在台中市東山路的大坑附近1棟透天別墅查獲吳姓男子為首的詐騙集團，成員假冒大陸駐外領事館人員、公安等身分，向美國、加拿大等地華僑，佯稱個資遭人冒用涉及詐欺犯罪，誘導被害人將帳戶內資金轉帳至集團指定專戶。

詐騙機房位於偏遠山區，配合美國、加拿大時區犯案，畫伏夜出日夜顛倒，警調到場查緝，1名美籍的林姓被害人剛好回撥電話確認匯款帳，獲知警方已查獲詐騙集團時，錯愕地向警調表示，他誤信詐術已匯款美金5萬元。警方逮集團10名成員，發現其中有2名通緝犯、多人有詐欺前科。

(中時 )