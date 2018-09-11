度假打工誘未成年 警調破電信詐騙集團逮19人

台中警調查獲電信詐騙集團。（本報系資料照片）

友善列印
中時

法務部調查局中部地區機動工作站追查電信詐騙集團，發現部分黨羽在中部另起爐灶，近日在大里區文心南路及北屯區東山路的偏僻獨棟木屋及別墅，各查獲詐騙基地，發現詐騙集團利用墾丁旅遊度假打工誘騙3名未成年人加入，並鎖定美、加等地華僑詐騙，不法所得則透過比特幣等虛擬貨幣洗錢，共逮捕19人送辦。

警調追查，綽號「阿卿」為首男子，自107年8月起在中市大里區文心南路偏避巷道內租用一獨棟木屋作為詐欺基地，設立電話詐欺機房。6名成員年齡24歲至29歲不等，還透過墾丁旅遊度假打工名義，誘騙17歲的2少女及1少年加入集團，除掌控行動外，並要抄寫背誦教戰守則。

詐騙集團不在單純由車手提領詐騙金額，而是透過比特幣等虛擬貨幣交易平台，將詐欺不法所得洗錢，警調聯手在9月4日發動搜索，查獲詐騙集團9名成員送辦。

此外，警調在8月底在台中市東山路的大坑附近1棟透天別墅查獲吳姓男子為首的詐騙集團，成員假冒大陸駐外領事館人員、公安等身分，向美國、加拿大等地華僑，佯稱個資遭人冒用涉及詐欺犯罪，誘導被害人將帳戶內資金轉帳至集團指定專戶。

詐騙機房位於偏遠山區，配合美國、加拿大時區犯案，畫伏夜出日夜顛倒，警調到場查緝，1名美籍的林姓被害人剛好回撥電話確認匯款帳，獲知警方已查獲詐騙集團時，錯愕地向警調表示，他誤信詐術已匯款美金5萬元。警方逮集團10名成員，發現其中有2名通緝犯、多人有詐欺前科。

(中時 )

小女孩困車內　母親焦急要破窗警…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。