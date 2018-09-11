屏東縣》議員忙選舉？潘孟安施政報告僅7議員到場

2018年09月11日 18:15 中時 潘建志

屏東縣長潘孟安進行本屆任內最後一次施政報告，不過議員們似乎忙著選舉，議會廳內空盪，蔣月惠是少數全程參與議員之一，且不斷與縣長交鋒，炮火十足。（潘建志攝）

屏東縣議會定期會11日縣長潘孟安進行本屆任內最後一次施政報告，不過議員們似乎忙著選舉，只有7名議員陸續到場，議會廳內空空盪盪。因咬警案聲名大噪的蔣月惠是少數全程參與的議員之一，仍不改大炮性格緊咬潘孟安，雙方交鋒不斷。

年底選舉共103人登記角逐55席議員，8成現任議員將拚連任，選戰只剩2個多月，議員們忙著拚選舉，11日縣長施政報告時多數未出席。除了議長周典論和副議長江維屏坐主席台主持會議外，只有7名議員陸續到場，更只有3名議員從頭坐到尾。

這是潘孟安上任後第8次的施政報告，也是參與議員數最少的一次，民進黨也未動員黨籍議員贊聲。施政報告雖沒有出席人數限制，不過由於人數過少，潘孟安在議事廳內等了10多分鐘，直到上午11時左右才上台報告。

在公勇路拆遷案中和縣府摃上，咬女警而爆紅的蔣月惠，全程參與並提出4問，包括公勇路拆遷案、縣議員建議款、高雄榮總屏東設分院、屏東市人行道等議題緊咬潘孟安，雙方你來我往交鋒不斷。

全程參與的議員還包括國民黨籍鄭雙詮、許馨勻，部分參與的則有國民黨籍唐玉琴、陸月嬌，民進黨籍蘇義峰、李世斌等人。蘇義峰針對大武營搬遷後如何利用提出問題，李世斌則針對文化處青島街眷村、老樹、文資等議題詢問。

(中時 )