林明溱在偏鄉山地部落走透透 視察道路改善工程

2018年09月11日 18:44 中時 楊樹煌

南投縣長林明溱為改善仁愛鄉山區道路，今11日由議員廖文賢和林芳伃以1整天時間在偏鄉山地部落走透透，視察各線鄉間道路改善工程，林縣長同意為投83線、投71線、投85線、投89線、都達村、大同村以及華崗部落，以約1,600萬元進行道路、排水改善工程。

仁愛偏鄉所有產業道路都是茶葉、蔬菜、水果等農產運輸要道，林縣長此次會勘包括合作村、大同村、都達村，其中以投83線及71線沿線2道路改善工程規模最大，投83線預計分為3段，鋪設約1,100公尺、寬6.5公尺的AC路面，投71線同樣分為3段，鋪設長約巷1,400公尺、寬2至7公尺的AC路面，所需經費約760萬元。

另投85線0K-9K沿線道路、都達村第二鄰部落排水、大同村壽亭道路、高峰道路支線、佳美後山道路、華崗部落10鄰道路改善工程以及投89線5K-9K多處路基嚴重掏空，需進行緊急修復工程，約需800多萬元。

林縣長表示，仁愛鄉山區產業道路相當多，部分路段毀損嚴重，影響農民生計與進出，縣府雖然財政不寬裕，但建設地方經費不能省，將會儘速籌措經費施工，讓大家有條安全回家的路。

林議員指出，仁愛鄉幅員遼闊，一路走來多處顛簸不平，地方發展與交通運輸息息相關，尤其當地多為經濟作物，因此極需進行道路養護，讓農民有更安全的路通行。

廖議員說，今天有許多鄉民到場感謝縣長對地方建設的重視，仁愛鄉仍有許多地方需要縣府建設，希望縣府儘快編列預算，完善仁愛鄉各項建設。

(中時 )