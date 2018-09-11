共同備課夯！新北學校共識營逾200老師參加

2018年09月11日 18:44 中時 葉書宏

新北市政府教育局11日在中和區秀山國小舉辦「107學年度學習共同體學校共識營」，來自80所學校逾200名老師參加。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局11日在中和區秀山國小舉辦「107學年度學習共同體學校共識營」，來自80所學校逾200名老師參加。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局11日在中和區秀山國小舉辦「107學年度學習共同體學校共識營」，來自80所學校逾200名老師參加。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局今（11日）在中和區秀山國小舉辦「107學年度學習共同體學校共識營」，來自80所學校逾200名校長、主任與老師們共襄盛舉，展現出全市致力推動學習共同體，共同關注有效教學與協同學習的使命感與熱情，一起為教育盡心力。

教育局長林奕華指出，新北市自101學年度起推動學習共同體，至今已累積超過百校的參與經驗，校長、老師們共同備課、分享公開課，在課堂中實踐學習共同體的理念，此一創新教學的模式，讓新北市在全國教育力調查當中，以社群、公開課的實踐及教學創新等分項的滿分，獲得教學力第一的好成績。

教育局表示，學習共同體基地班由前一學年度的715班增加為738班，各校新加入學習共同體行列的老師明顯增加；以鶯歌區鳳鳴國中為例，107學年度該校國中會考數學成績，達到基礎級的百分比大幅提升，遠高於新北市與全國的平均百分比，堪稱全國第一。

另外，蘆洲國小也實踐學習共同體的精神，由老師將學習的掌控權還給學生，讓學生不再是教室裡的客人，先為他們準備足夠的知識史料，不論聰穎或學習緩慢，皆可透過對話進行深層有效的學習，帶動該校在國小學科檢測成績進步。

新莊區光華國小推展學習共同體多年，雖整個教育環境不斷變動，但透過學習共同體的推展，讓老師們重新回到教育的初衷，引燃教育熱情，培養學習共同體所強調的同僚性，經由學習共同體的教師社群，共同聚焦學生的學習，更在學生專注課堂的眼神中，重拾與感受當老師的成就感。

值得一提，共識營現場並邀請秀朗國小校長林文生主分享如何透過慎思的課程設計思考，規畫高品質的課堂教學，經由正確順暢的教學流程設計，有效增進學生學習成效與班級經營的穩定度，達成有效能、有品質的教與學。再者，邀請新北市13位聘督與分區中心學校校長，透過六大分組研討議題的主講與帶領，引導在場的夥伴將學習共同體的具體內涵，直接對接新課綱的轉化與實踐。

教育局強調，長期推學習共同體，已提早為新課綱奠定豐厚且深化的實施基礎，並且讓新北教育更加豐富而精彩。

(中時 )