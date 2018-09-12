大陸出境遊客達逾130國 人均花錢最多的來自這城市

據攜程大數據統計，今年上半年出境遊消費力20大城市，由長春的人均6946元人民幣奪冠。（取自澎湃新聞）

友善列印
旺報

大陸「中國旅遊研究院」、攜程旅遊大數據聯合實驗室，近期發布《2018年上半年出境旅遊大數據報告》。報告顯示，西安、貴陽、南昌成為了今年上半年出境遊人數同比增長最多的三大城市；長春和溫州遊客超越北京、上海遊客，成為出境遊人均消費最高的群體；而從大陸遊客最喜愛的目的地來看，泰國依然排名榜首。

另外，大陸「文化和旅遊部」數據中心近日發布的「2018年上半年旅遊經濟主要數據報告」顯示，隨著「一帶一路」建設的不斷推進，大陸民眾出境旅遊目的地國家不斷增加，2018年上半年出境遊人次達到了7131萬人次，比去年同期的6203萬人次增長15%。

攜程出境遊產品的預訂數據統計，今年上半年出境遊客，來自全大陸200多個出發城市，到達全球130多個國家、1500多個目的地城市。

報告顯示，「上半年出境游消費力20大城市」，分別是：長春、溫州、北京、大連、瀋陽、上海、哈爾濱、廈門、青島、蘇州、石家莊、太原、福州、深圳、廣州、杭州、昆明、寧波、南京、天津，前8名城市的人均出境遊花費都超過6000元（人民幣，單位下同）；其中，長春人均出境遊花費達到6946元/人，溫州人均出境遊花費達到6704元/人。

最受陸客歡迎的出境遊目的地是哪裡？結合攜程在線預訂數據看，上半年，最受陸客歡迎的20大目的地國家分別為：泰國、日本、越南、南韓、新加坡、印尼、馬來西亞、俄羅斯、美國、柬埔寨、菲律賓、澳洲、法國、阿聯、土耳其、義大利、馬爾地夫、德國、斯里蘭卡、英國；遊客量增長快的十大「黑馬」目的地，依次是：塞爾維亞、寮國、比利時、越南、瑞典、土耳其、俄羅斯、緬甸、柬埔寨、芬蘭。

(旺報 )

西湖至黃山僅需90分 陸杭黃高鐵1… 空中管制未申報空拍機 陸警用反…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。