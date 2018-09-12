大陸出境遊客達逾130國 人均花錢最多的來自這城市

2018年09月12日 08:22 旺報 潘維庭

大陸「中國旅遊研究院」、攜程旅遊大數據聯合實驗室，近期發布《2018年上半年出境旅遊大數據報告》。報告顯示，西安、貴陽、南昌成為了今年上半年出境遊人數同比增長最多的三大城市；長春和溫州遊客超越北京、上海遊客，成為出境遊人均消費最高的群體；而從大陸遊客最喜愛的目的地來看，泰國依然排名榜首。

另外，大陸「文化和旅遊部」數據中心近日發布的「2018年上半年旅遊經濟主要數據報告」顯示，隨著「一帶一路」建設的不斷推進，大陸民眾出境旅遊目的地國家不斷增加，2018年上半年出境遊人次達到了7131萬人次，比去年同期的6203萬人次增長15%。

攜程出境遊產品的預訂數據統計，今年上半年出境遊客，來自全大陸200多個出發城市，到達全球130多個國家、1500多個目的地城市。

報告顯示，「上半年出境游消費力20大城市」，分別是：長春、溫州、北京、大連、瀋陽、上海、哈爾濱、廈門、青島、蘇州、石家莊、太原、福州、深圳、廣州、杭州、昆明、寧波、南京、天津，前8名城市的人均出境遊花費都超過6000元（人民幣，單位下同）；其中，長春人均出境遊花費達到6946元/人，溫州人均出境遊花費達到6704元/人。

最受陸客歡迎的出境遊目的地是哪裡？結合攜程在線預訂數據看，上半年，最受陸客歡迎的20大目的地國家分別為：泰國、日本、越南、南韓、新加坡、印尼、馬來西亞、俄羅斯、美國、柬埔寨、菲律賓、澳洲、法國、阿聯、土耳其、義大利、馬爾地夫、德國、斯里蘭卡、英國；遊客量增長快的十大「黑馬」目的地，依次是：塞爾維亞、寮國、比利時、越南、瑞典、土耳其、俄羅斯、緬甸、柬埔寨、芬蘭。

(旺報 )