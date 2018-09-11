關注原住民、民主認同！「台法文化獎」4人獲獎

2018年09月11日 18:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

文化不分你我、跨國界交流更顯珍貴！法國藝術家關注台灣民主、研究台灣原住民文化等，讓台灣文化躍上國際、更顯能見度！由文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院於1996年共同設立的「台法文化獎」，法國當地時間9月10日傍晚於法蘭西學院大院士會議廳舉行第22屆頒獎典禮，今年共共評選出4名獲獎者。

文化部長鄭麗君專程飛往法國，與人文政治科學院年度主席馮樹雅‧竇西瓦(François d'Orcival)先生及終身秘書尚-侯貝‧皮特(Jean-Robert Pitte)先生共同主持這項一年一度台法文化交流的盛典。今年1月甫擔任人文政治科學院院長的達克斯(Xavier Darcos)先生親自接待，表達熱忱歡迎之意。

文化部長鄭麗君致詞（左起法蘭西學院人文政治科學院終身秘書Jean-Robert Pitte先生、法蘭西學院人文政治科學院主席 François d'Orcival先生、文化部長鄭麗君）。（文化部提供）

第22屆「台法文化獎」評審會議去(2017)年於台灣舉行，法方評審委員為此專程前往台北進行評審作業。該屆因各領域翹楚踴躍報名，台法雙方評審就每位候選人的參選事蹟充分討論後，不同往年多為1至2名獲獎者，共評選出4名獲獎者，分別為尚若白 (Jean-Robert Thomann) 先生、維若妮卡‧雅諾(Véronique Arnaud)女士、克里斯汀‧赫佐(Christian Rizzo) 先生及高格孚(Stéphane Corcuff) 先生。

典禮現場冠蓋雲集，出席人數十分踴躍。（文化部提供）

尚若白(Jean-Robert Thomann)先生身兼影片剪接師與導演身分，自2000年起以台灣日常生活為主題，關注台灣作為年輕民主國家及其與亞洲間之關係，進行紀錄片之拍攝，至今已有16部以台灣為主題之紀錄片，及2部於台灣拍攝之劇情片。

維若妮卡‧雅諾(Véronique Arnaud)女士為法國國家科學研究中心（CNRS）東南亞中心榮譽研究員。她自1971年起，為深入瞭解達悟族(昔稱雅美族)文化，進行約12次駐地研究，蒐集了相當豐富充實的檔案資料。

克里斯汀‧赫佐(Christian Rizzo)先生為編舞家、舞台設計師、導演與視覺藝術家。2006年於台北國際藝術村駐村期間，開始與台灣有所連結，之後除於國家兩廳院、台中國家歌劇院等地發表作品外，並與台灣藝術家共同創作，作品豐富。

高格孚(Stéphane Corcuff)先生為里昂政治學院副教授。在完成以台灣為題之碩士與博士研究後，高格孚先生持續進行與台灣有關之研究、發表與教學工作，包括教授台灣研究課程及論文指導；以中、法、英、日文發表台灣研究，並從政治、歷史等角度討論台灣認同問題；組織法語圈台灣研究機構。

(中時電子報)