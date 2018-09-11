雲林》夫妻檔、兄妹檔參選人 訴求「一加一大於二」

蔡▲▼（▲左口右永。▼得的彳改為金）（右）與其妻黃美蘭（左）分別投入鎮代、縣議員選戰。（張朝欣翻攝）

友善列印
中時
丁慶錡（右）與胞妹丁慧如（左），強調2人當選服務更周全。（張朝欣攝）

雲林海線夫妻檔、兄妹檔參選，訴求「一加一大於二！」現任北港朝天宮董事長、北港鎮代表會主席蔡咏鍀尋求連任主席，其妻黃美蘭則投入縣議員選戰；東勢鄉丁慶錡成立新政黨「君民黨」參選縣議員，胞妹丁慧如參選村長，強調2人當選，服務更周全。

蔡咏鍀去年10月順利連任北港朝天宮董事長，當時就有人勸進同時擔任北港鎮代表會主席的他更上一層樓參選縣議員，但蔡希望專心服務北港鎮民與朝天宮廣大信眾，最後決定由其妻黃美蘭投入縣議員選舉。

蔡咏鍀夫妻登記參選後，2人經常一起拜訪選民，蔡咏鍀強調由他負責監督鎮公所、服務北港媽祖信眾，其妻黃美蘭到縣議會幫北港鎮爭取更多建設經費，2人相輔相成，希望選民支持他們當選，發揮「一加一大於二」的效果。

東勢鄉丁慶錡成立政黨法人「皇君人民政黨」，簡稱君民黨，並擔任黨主席一職、其妹丁慧如擔任副主席，2人都希望投入年底選戰服務民眾，因此分別參選雲林第5選區縣議員、東勢鄉東南村長。

丁慶錡表示，從小在東勢鄉長大，目前從事中古車買賣，由於工作需求接觸到許多不同行業的民眾，大家都覺得雲林沿海長期沒有進步，他認為與其寄望他人，不如自己出來參選。胞妹丁慧如與他理念相同，因此兄妹一起投入年底選戰，希望2人都能順利當選，齊心為民眾服務。

(中時 )

屏東縣》議員忙選舉？潘孟安施政… 賴揆：加速執行「智慧機械」及「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。