賴揆：加速執行「智慧機械」及「生醫產業」厚植產業競爭優勢

2018年09月11日 19:33 中時 張理國

行政院院長賴清德今天主持第22次「加速投資台灣專案會議」，聽取經濟部、科技部分別就「智慧機械推動方案」與「生醫產業創新推動方案」提出成果報告與檢討。賴揆感謝相關部會共同努力，使5+2產業中的智慧機械與生醫產業，都取得豐碩的推動成果；院長並請經濟部、科技部持續掌握相關措施所帶動的效益。

在智慧機械方面，透過業者與政府共同努力，去(106)年我國機械業產值突破兆元大關，較前一年成長11.1%；今(107)年1-7月機械出口增加14.1%，其中工具機出口增加17%，另依據International Trade Centre(ITC)統計，去年台灣工具機全球出口排名，由第5名提升為第4名。

經濟部表示，透過中央及地方政府通力合作，已經將台中打造為「全球智慧機械之都」。包括透過「智慧製造試營運場域」，建構國產工具機智慧加工產線，推動國際大廠進駐，提供快速打樣及試作量產服務；「全球智慧機械發展中心」則規劃成立創新學院及創新商業模式平台，帶動產業發展。

賴揆指出，透過中央與地方政府共同推動，智慧機械產業獲得非常多成果，合作方式值得參考，其他5+2產業包括：台南綠能科學城、桃園亞洲‧矽谷等，也請研究納入地方政府能量。

經濟部指出，由於中小型廠商擁有的機器大都沒有聯網功能，政府將持續輔導廠商導入智慧機上盒(SMB)，達成設備聯網、生產資訊可視化，以及建立公版聯網平台(NIP) 等系統整體解決方案，讓中小企業導入生產管理數位化。

經濟部也強調，現階段已推動達梭、三菱、西門子、洛克威爾及微軟等5家國際大廠，進入智慧製造試營運場域，希望藉由國際合作與國際智慧製造系統大廠的技術能力展示，帶動國內廠商技術升級，提供國內業者智慧製造的解決方案。

至於生醫產業的創新發展，科技部強調，從營業額、法規環境、生醫聚落等面向，都顯現生醫產業的推動成效，未來將持續完善法規環境，促進生醫產業發展。針對生技新藥產業發展條例，新增經行政院指定為新興且具策略性發展方向之生技醫藥項目，得適用本條例之租稅獎勵；目前已有8家生技公司通過獎勵資格，審定品項共計12項。

科技部說明，串接從北到南的特色聚落，包括統合南港的「國家生技研究園區」、「新竹生醫園區」、搭配中南部精密機械產業優勢發展的「特色醫材聚落」，有利於加速產業創新。未來將加強推動國產國用、藥品國際合作，以及醫材特色行銷，以加速產業提升。

為加速解決廠商缺地問題，賴揆指示經濟部應儘速啟動台中精密機械園區第三期計畫，以因應智慧機械產業發展對土地的需求。另針對「產業創新條例」與「生技新藥產業發展條例」即將落日，賴院長也請吳政忠政委協調相關部會，研議後續方向。此外，醫療大數據攸關生醫產業發展，但大數據應用涉及個人資料保護，賴揆則請陳美伶政務委員召集相關部會，檢討我國現行個資法之管理，尋求解決之道，強化台灣生醫產業的競爭力。

(中時 )